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陸政協委員提案：產業政策調整前　多徵求意見降低對企業衝擊

▲▼陸政協委員提案劉永好：產業政策調整前　多徵求意見降低對企業衝擊。（圖／翻攝新希望集團）

▲陸政協委員劉永好。（圖／翻攝新希望集團）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國兩會即將召開，大陸政協委員劉永好將提案建議，產業調整政策推出前多徵求相關方的意見，避免對產業和相關企業造成大的衝擊。

劉永好是大陸飼料企業新希望集團的董事長，此次兩會，他將提案《提升民營經濟活力，助推高品質發展》。

劉永好提到，尤其在體量大、影響大的產業，要充分重視政策出台前的預溝通，讓相關企業和機構了解政策調整的目的和措施以及可能會產生的積極或負面的影響，提出較好的解決問題的辦法，形成推動解決困難的合力，降低政策推出後的曲解與衝擊。

劉永好指出，政策推出後，要重視解讀引導及相關落地措施配套，定期進行政策效果評估複盤。加強各部門協同，對於重要政策要持續堅持執行。

劉永好說，近年來，受內部和外部環境影響，民營經濟活力出現一定程度的下滑。究其原因，主要有，一是經濟從高速成長到高品質成長，轉型換檔陣痛明顯，慣性成長方式失靈；二是一些支撐產業成長受轉型、週期等因素影響出現業績明顯下滑，部分企業資產負債比率上升，經營面臨較大困難；三是預期分歧較大，部分民營企業觀望、收縮、躺平情緒有所蔓延。

劉永好建議，重點產業頭部企業社會影響和產業帶動作用大，建立「一對一」「點對點」的綠色溝通機制，「一企一策」精準對接企業需求，幫助企業度過難關，增強民營頭部企業帶動中小企業融通發展的能力。

劉永好認為，要對目前頭部企業面臨的特殊個性困難和問題給予幫助和支持，在一定規範下積極採取針對性措施，開闢綠色通道，例如，目前網路自媒體發達，一些「帶節奏」「博流量」的不實網路行為很容易給企業造成不實輿情衝擊，並對相關企業帶來不良影響，建議進一步規範輿情管理，同時，日常建立幫助企業應對輿情的幫助機制，讓企業安心經營、專心發展。

劉永好還說，對符合條件企業給予特殊時期的金融和資金支持，不在特殊困難時期抽貸，在新增貸款和發債擔保增信方面給予支持；給予民營企業徵信保護機制，如發生展期，在不超過企業總融資額比例和期限的情況下，不在徵信上體現。

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