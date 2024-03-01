撞警惡匪狂飆！巡路員騎車執勤被撞死　避震器斷裂、車殼噴飛

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

34歲簡姓男子昨晚（2月29日）先在澳底漁港偷走一輛貨車，沿著台2線上萬瑞快速道路往基隆一路狂飆後，高速衝進八堵分駐所，造成24歲員警蘇昱鴻身亡，簡男棄車逃逸後闖進平交道，也遭區間車撞上死亡。而簡男開車衝撞分駐所前，還在台62線西向16.6K處追撞一輛黃牌重機，導致當時正在騎車執勤的劉姓巡路員，被高速撞擊後摔落邊坡，送醫不治，而機車被撞支離破碎的慘狀也曝光。

▲簡嫌在台62線16.6K處撞死劉姓巡路員，重機嚴重受損。（圖／記者郭世賢翻攝）



▲重機車殼噴飛、避震器斷裂。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方查出，劉是公路總局基隆第一工務段承包的巡路員，29日晚間22時8分他騎乘基隆工務段隧道應變小組巡邏重機，行經瑞芳區台62線16.6K處，沿62線往基隆方向行駛，卻遭簡嫌駕駛貨車從後方追撞，造成劉男被撞飛跌落邊坡，經由救護車送往基隆長庚醫院搶救，可惜仍傷重宣告不治。

▲劉男騎乘巡邏重機，後方裝有2隻滅火器。（圖／記者郭世賢翻攝）



由於劉男重機上裝有2隻值勤時使用的滅火器，因鐵架十分堅固，簡嫌駕駛貨車從後方追撞後，整台重機往前飛出去，造成車身左後方車殼噴飛、引擎蓋破碎、避震器斷裂，可見當時撞擊力道十分猛烈。

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