撞警前先撞重機！瑞芳警漏夜比對　「關鍵碎片」揪簡嫌連奪2命

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市八堵分駐所24歲的蘇姓員警昨(2月29日)深夜10時許遭簡嫌(34歲)駕駛貨車撞斃；警方調查時意外發現，昨夜案發前不久台62線也有一起死亡車禍，一名38歲的劉姓黃牌重機騎士遭貨車擦撞跌落邊坡，送醫後傷重不治，且駕駛還肇事逃逸；瑞芳警方經漏夜採集跡證比對，稍早確認肇事者就撞警的簡嫌，目前全案移請基隆地檢署指揮偵辦。

▲簡嫌偷貨車先在台62線超速撞死黃牌重機騎士，警方透過現場遺落的貨車保桿碎片，比對證實是簡嫌肇事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方初步調查，簡嫌昨晚間疑似精神狀況不穩，跑出家門後先在澳底漁港偷走一輛貨車，接著一路橫衝直撞沿著台2線上萬瑞快速道路開往基隆，途中行經台62線西向16K處時，追撞一輛黃牌重機，導致劉姓騎士摔落邊坡重傷，緊急送醫搶救後仍宣告傷重不治。

簡嫌在肇事後沒有停下，一路開往八堵分駐所，並於晚間10時時許高速撞進所內，導致正在值班的24歲蘇姓員警重傷殉職，隨後簡嫌跳下車徒步逃逸1.3公里，於暖暖平交道處遭台鐵區間車撞斃。

由於簡嫌在追撞重機騎士後肇事逃逸，警方起初獲報時懷疑肇事駕駛可能就是簡嫌，全案經瑞芳警分局漏夜調查、詳細比對跡證後，確認現場遺落的一塊貨車保桿碎片與簡嫌駕駛的贓車相符，證實當時駕駛貨車於台62線超速行駛，撞擊該輛黃牌重機導致騎士不治。目前全案已採集跡證比對無誤，移請基隆地檢署指揮偵辦。

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