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港股狂跌　港交所收入卻創歷史第二高

▲香港證交所，港股。（圖／記者廖婕妤攝）

▲香港證交所。（圖／記者廖婕妤攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

港股恆生指數2023年表現低迷，從2萬點跌至剩下1.6萬點，還輸給了台股加權指數。不過，港交所去年的營收卻相當亮眼，收入及淨利都創下了歷年來的第二高。

港交所2月29日公布2023年全年業績，2023年營收及其他收益為205.16億港元，年增11%；淨利為119億港元，較去年同期上升18%。全年營收及其他收益及淨利均創下歷史第二高，僅次於2021年紀錄。

港交所行政總裁歐冠昇在業績發表會上稱，展望未來，市場氣氛持續受宏觀經濟及地緣政治因素影響，包括中美關係、利率走向及內地經濟復甦步伐，而隨著利率走勢預期越趨平穩或下跌，2024年內部管理投資組合的收入預計將會減少。

不過，歐冠昇進一步指出，近期推出的產品及貨幣期貨表現強勁，將持續推動衍生性商品市場成長。

港交所去年的收入和獲利相當亮眼，但港股市場卻持續低迷，數據顯示，2023年香港證券市場的平均日成交金額為1050億港元，較去年同期減少16%。這也導致港交所交易及結算費收入減少，其中，交易費及交易系統使用費較去年同期下跌18%至7.69億港元，結算及交收費年減12%，至29.43億港元。

IPO市場長期不振也令港交所的業務收入減少，2023年，港股共有73家公司上市，較2022年下跌19%，集資總額為463億港元，較2022年下跌56%。由此，港交所上市費用也較去年同期下滑8%至9.08億港元。

歐冠升表示，受到地緣政治影響，目前投資人信心受到影響，但這並不意味著港交所需要改變其發展模式，與中國內地與世界其他地方的連結性是港交所的優勢所在，「中國佔世界經濟總量的近20%，世界投資者對中國投資嚴重不足，同時，中國投資者對世界的投資也不足。港交所應在金融市場基礎建設方面繼續建設，以等待市場轉變時機的到來。」

雖然整體日成交額不斷走低，但港交所部分新產品的日成交量卻逆勢衝高，歐冠升說，集團在產品多元化和優化市場微結構方面取得成果，「年內香港交易所的股票衍生產品、人民幣貨幣期貨、場外結算和交易所買賣產品（ETP）業務均創單日成交量新高。」

2023年，港交所ETP（包括ETF以及槓桿反向產品）市場平均每日成交金額較去年同期上升17%，達140億港元；港交所衍生產品市場的平均每日成交量較去年同期上升4%，達140萬張合約，恆生中國企業指數期貨以及美元兌人民幣（香港）期貨等主要產品日均成交量均創新高。

同時，港交所的配息也相當慷慨，2023年，港交所基本每股獲利9.37港元，每股第一次中期股息4.5港元，第二次中期股息3.91港元，合計8.41港元，股息配付比率90%。

這是歐冠升最後一次以港交所行政總裁的身份介紹港交所業績，3月1日起，港交所將迎來新任行政總裁陳翊庭，她同時會擔任董事會成員，任期為三年。

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