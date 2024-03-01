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大陸 大陸焦點 特派現場

歐洲議會決議「台灣和中國互不隸屬」　北京大駡：多讀讀書！

▲▼歐洲議會。（圖／路透）

▲歐洲議會。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

歐洲議會2月28日通過2項對歐盟外交及安全政策的年度評估報告決議案，內容強調台灣和中國互不隸屬，並強烈譴責中國單方面改變台海現狀及和平穩定的企圖。中國駐歐盟使團發文稱，奉勸那些政客們多讀讀書，不要再次在世人面前貽笑大方。

中國駐歐盟使節團微信公眾號1日表示，歐洲議會報告有關涉華內容嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，侵害中國主權，粗暴干涉中國內政。中方對此深感震驚，堅決反對，並予以最強烈譴責。

節團稱，報告公然鼓吹「一中一台」，挑戰一個中國原則，為台獨勢力張目，暴露出歐洲某些政客對歷史和現實的無知，以及妄圖阻撓中國統一大業的陰暗嘴臉。

節團認為，「一個中國」原則是國際社會普遍遵守的國際關係基本準則。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

節團稱，1971 年聯大第 2758 號決議對此明確。1975 年中歐建交時，歐方明確承諾就台灣問題採取中華人民共和國所接受的立場，不同台灣保持任何官方關係或締結任何協定。

節團最後強調，「中國必須統一，也必將統一，任何人、任何勢力都不可能阻擋。我們奉勸那些政客們多讀讀書，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，多做有益於中歐關係發展的事情，不要再次在世人面前貽笑大方。」

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