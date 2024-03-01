扶輪社當面道歉！幻術師大仙「放下了」幫澄清1事：人格擔保

▲幻術師大仙。（圖／翻攝幻術師大仙臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

魔術師「幻術師大仙」（下稱大仙）日前受扶輪社邀請，到南投表演時，卻遭2名男子拆台，掀起不小風波。大仙今日（1日）則貼出一段2分鐘的影片，表示扶輪社已帶著社友北上道歉，雙方都釋出善意、相互理解，呼籲大眾停止肉搜，也不需要逼誰道歉，「我早就放下了，也決定讓它過去了」。

大仙在粉專「幻術師大仙-Daxien the illusionist」貼出影片，文中感謝外界這幾天的關注，「對於我個人的抒發，竟造成這麼大的風波，我向大家致上歉意。」他表示，事件過後，扶輪社社長在29日晚上帶著社友們北上道歉，雙方聊了很久，也釋出善意相互理解。

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大仙也用人格為扶輪社澄清，扶輪社並沒有關粉絲頁，可能是被網友大量檢舉，造成粉絲團停權。看到這次很多人為他抱不平、給安慰，他很感激，「但同時，我也想呼籲大家冷靜，停止肉搜。」因為換個角度，若在人前翻他道具是霸凌他，「那在網路上肉搜公告姓名，豈不是在幾萬人前霸凌他們？」

大仙直呼，魔術應是帶給大家希望與美好，而非製造對立與仇恨。最後直呼他早就放下，也決定讓事情過去，「這次事件，讓很多人發聲正視尊重表演者，這就是最大收穫，希望未來大眾對每個表演者，都能給到欣賞和尊重。」

回顧事件，大仙日前到南投某扶輪社表演，遭2名男子當眾翻出道具嬉笑嘲弄，事後無奈在臉書發文感嘆，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」，引發大眾關注。草屯新世代扶輪社隨即出面道歉，28日再度針對此事回應，表明事件中的2名社員已主動請求退出並獲得同意。