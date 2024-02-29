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幻術師大仙最新回應！　喊話別肉搜拆台2男：就讓它過去吧

記者黃翊婷／綜合報導

魔術師「幻術師大仙」（下稱大仙）日前受扶輪社邀請到南投表演，卻遭2名男子拆台，引發大眾關注。大仙今日（29日）凌晨0時許公布一段2分鐘的影片，親自回應此事，並呼籲大眾不要再去肉搜那2名社員，也不需要逼誰道歉，「我們要讓過去的事情就讓它過去吧。」

幻術師大仙最新回應，呼籲大家不要肉搜那2名社員。（圖／翻攝自Facebook／幻術師大仙-Daxien the illusionist）

▲大仙呼籲大眾不要再去肉搜那2名社員。（圖／翻攝自Facebook／幻術師大仙-Daxien the illusionist）

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大仙日前到南投某扶輪社表演，遭2名男子當眾翻出道具嬉笑嘲弄，事後無奈在臉書發文感嘆，「一生的志業被人踩在腳下蹂躪」，引發大眾關注。草屯新世代扶輪社隨即出面道歉，28日再度針對此事回應，表明事件中的2名社員已主動請求退出並獲得同意。

▲▼扶輪社。（圖／翻攝自Facebook／簡千翔）

▲南投縣議員簡千翔（左）陪同扶輪社社長洪昭銘（右）出面鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／簡千翔）

大仙29日凌晨0時許也在臉書公開一段2分鐘的影片，他表示，感謝各界對於這件事情的關注，各行各業常常都會遇到一些不合理的待遇，或者常常要被迫接受、摸摸鼻子忍受，這些都是不公平的，尤其是表演行業，真的很常遇到，透過這件事情，他希望大家能好好尊重表演者，「你不要看到他在台上好像在做一些簡單的事情，實際上人家的心血就在那裡，隨意去拆穿或者影響，這些都是非常不尊重人的行為。」

大仙接著說道，表演或者魔術表演，是為了創造驚奇、想像還有歡樂，大家這幾天可能都很氣憤，還說要肉搜2名當事人或是叫誰出來道歉，一定要把人抓出來、一定要處罰等等，其實這並不是他所樂見的，「已經變成是在製造仇恨、對立，沒有必要。」

大仙強調，透過這次的事件，想讓大眾有機會去思考一件事情，「『哦對，我也沒想過，台上的表演者花很多心血，我都要好好尊重』，其實這個目的就已經達到了，所以請大家不要再去肉搜這2位社員，也不需要再去一定要逼誰道歉，我們要讓過去的事情就讓它過去吧，過去、放下，我們日子要繼續過嘛，希望大家以後都會越來越好。」

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