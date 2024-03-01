沖繩能用台灣悠遊卡！陸客「見2功能」喊羨慕　一票台人不知

▲沖繩國際通。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名旅居日本的大陸網友日前到沖繩遊玩時，震驚發現竟能使用台灣的悠遊卡，而且還有兩種功能，忍不住發文讚嘆，重點是不少台灣人也不知此事。事實上，自2022年底起，赴沖繩的台灣旅客就能持悠遊卡進行小額消費，不過卡片需完成實名制，且持卡本人得滿20歲以上。

該名大陸網友日前在小紅書發文，直呼「為什麼日本能用台灣悠遊卡？沖繩outlet的快樂檸檬，竟然可以用悠遊卡支付！我以為悠遊卡就是台灣交通卡，和大陸不同的就是，能用來買東西而已，沒想到竟然還支持境外支付和外幣結算。」

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他接著表示，「我整個就是一個大震驚，期待交通聯合也進入日本市場，就算不能購物，能在日本刷上海交通卡，坐車也很方便。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／悠遊卡公司提供）

對此，大陸網友紛紛回應，「沒支付寶？」、「交通聯合估計難，畢竟連國內都還不能買東西用」、「只有沖繩才有這個，其他地方還是乖乖用信用卡吧」、「曾經還有台北上海交通卡互通項目，然後擱淺了」；另外也有台灣網友坦言不知此事。

的確，從2022年11月7日起，台灣悠遊卡公司正式獲得，金融監督管理委員會核准「跨境支付業務」，所以到沖繩旅遊的台旅客，可持悠遊卡進行小額消費，但該卡必須完成實名制，且持卡者要年滿20歲以上，同時單次消費上限為新台幣1500元，單日消費則限3000元。

另外，悠遊卡公司去年10月也宣布，已與日方達到共識，未來悠遊卡也能在沖繩刷卡搭車，盼能在2024年6月以前，正式開通此功能。