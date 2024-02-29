吃火腿「咬到帶毛老鼠尾巴」！她崩潰喊吐一整晚　陸品牌回應了

▲大陸女網友爆料，購買某食品大廠的冷藏火腿產品，竟吃到一條老鼠尾巴。（圖／擷取自微博）



圖文／CTWANT

大陸山東省青島市一名女網友爆料，近日她買了某廠牌的熟食火腿產品，怎料返家後打開一看，竟發現一條「帶毛的老鼠尾巴」，嚇到崩潰直呼超噁心。對此，涉事品牌今（29日）表示，已經接獲消費者反映，正在進行相關調查。

一名女網友在社群平台曬出一段影片，並發文直呼「噁心死了，吐了一晚上，膽汁都快吐出來了，好像是老鼠尾巴，衛生真是堪憂」，並提醒大家購買該品牌的商品時，要注意查看有無異樣，萬萬沒想到食品大廠的品質控管竟如此鬆懈，「我一開始也感覺是大牌子，誰知道能吃到這個東西。」

從畫面中可見，她購買了某食品大廠的冷藏火腿產品，正當她切開火腿準備享用時，竟在中間部分發現一個詭異條狀物，定睛一看上面還有細毛，懷疑是老鼠的尾巴，充滿視覺衝擊的一幕，讓她當場頻頻作嘔。

畫面曝光後，引起網友紛紛驚呼，「太嚇人了！」、「這火腿裡怎麼會有這種東西呢？」、「看起來真的很像老鼠尾巴」、「此事堪憂，真相究竟如何？」對此，涉事品牌客服回應，已經接獲消費者反映該情況，相關部門正在介入調查，並查證影片內容真實性，不過目前具體結果尚未出爐。

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