許家印香港豪宅掛牌出售！市場估「一坪千萬」總價20億元

▲許家印香港豪宅掛牌出售。（圖／翻攝界面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大創辦人許家印的香港豪宅先前被債權人接管，近日更傳出已掛牌出售。香港的房地產顧問服務商證實，許家印的豪宅已被接管人委託標售，市場估值約為5億港元（約19.6億元新台幣）。

根據港媒報導，第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，該豪宅為一幢三層的獨立大宅，配備私人花園及室內電梯，實用面積約4933平方英尺（約138坪），以現況出售，截標日期暫定為4月22日。

李偉文提到，該案的市場估值約為5億港元（約19.6億元新台幣），每平方英尺價格超過10萬港元，換算下來，每坪約350萬港元（約1370萬元新台幣）。

▼中國恆大董事局主席許家印。（圖／CFP）



李偉文指出，這套豪宅接近黃泥湧峽道與淺水灣道交會處，位置優越，景色開闊，享有深水灣及淺水灣南區雙海景，同時又被山巒包圍，私密性很高。

公開資料顯示，許家印2010年購入山頂布力徑10號三棟別墅，即B座、C座及E座，總市值約25億港元。恆大暴雷之後，許家印將這三棟豪宅先後進行了抵押，以籌措資金解決困境。

值得注意的是，香港官方日前才宣布房市「撤辣」，取消三大住宅從價印花稅，接管人可能就是看中這一點，趕緊趁機將豪宅標售。