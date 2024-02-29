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全台蔬果「小葉菜類」成農藥殘留重災區　知名超市麝香葡萄也中

全台蔬果稽查「小葉菜類」成農藥殘留重災區　全聯麝香葡萄也中標

▲本次不合格農產品檢出稽查，小葉菜類的農藥殘留違規最嚴重。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）今（29）日公開2023年11月到12月的不合格農產品檢出情形，其中小葉菜類的農藥殘留違規最嚴重；全聯福利中心販售的、茄子也有檢出禁用農藥賽派芬、布芬淨，而被裁罰6萬元跟3萬元，後續將請農政機關做好源頭管理。

食藥署公布去年11月到12月的市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，包括包葉菜類、小葉菜類、根莖菜類、蕈菜類、果菜類、豆菜類、大漿果類、小漿果類和香辛植物及其它草木本植物，其中小葉菜類違規情況最為嚴重，高達29件商品違規。

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違規商品流通地點包括連鎖量販店、餐飲業者、傳統市場攤商等，針對451件農產品進行農藥殘留檢驗，其中405件符合規定（合格率89.8%），另有46件不符合規定之農產品，將由由地方政府衛生局後續處辦，並且針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。

食藥署提到，46件不合格農產品在內，已對6件依照食安法裁罰30萬元，另外30件交由農政單位進行溯源的裁處，剩下10件則由地方衛生局做溯源追蹤當中。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果，除了考慮當季產品，還可挑選具備有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章之農產品或信譽良好商家，提升農產品食用安全；蔬菜清洗援以流動清水先浸泡沖洗後再截切，水果則以水沖洗後再去皮食用。

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