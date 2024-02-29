批進口蛋恐致癌政府「謀財害命」　農業部告徐巧芯3／21宣判

▲農業部告徐巧芯抹黑政府進口雞蛋「謀財害命」，要求刪文與刊登澄清啟事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

立委徐巧芯去年（2023年）po文指農業部透過畜產會、超思公司進口的巴西雞蛋、被驗出殘留「氟甲磺氯黴素」可能致癌，是「謀財又害命的惡質作為」，農業部告徐誤導民眾引發食安恐慌，要求刪文並刊登澄清啟事，台北地院今（29日）開庭，徐委任律師出庭代打，強調已合理查證才評論，法官諭知辯論終結，訂於下月（3月）21日上午11點宣判。

國內去年初爆發雞蛋荒，農業部透過畜產會委託超思公司進口巴西雞蛋應急，但被揭發超思登記資本額僅50萬元，怎能承攬進口逾8000萬顆雞蛋、總價超過6億元的重要政策任務。

▲超思公司址設於高雄市岡山區民宅。（圖／記者吳世龍攝）

去年9月3日，時任台北市議員的徐巧芯在臉書粉專，以《深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！》為題，po文指稱「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」。

時任農業部部長陳吉仲同月6日親上火線主持記者會澄清，農業部同日向北院提告，主張徐巧芯未盡查證義務，po文原文誤將早已停用的舊藥「氯黴素」，當成實際被驗出的「氟甲磺氯黴素」，後者並無徐所稱的毒性，徐後來經提醒雖更正內文，仍指控政府「謀財害命」等語，造成民眾疑慮與恐慌、傷害農業部名譽，因此要求徐刪除貼文，並在報紙與個人粉專刊登澄清啟事各1天。

▲律師熊依翎（右）2023年9月受農業部委任對徐巧芯提起民事訴訟，左為律師林安冬受時任農業部長陳吉仲委任，自訴前立委邱毅涉嫌加重誹謗，仍在審理。（圖／記者黃哲民攝）

徐巧芯的律師今出庭強調，無論氯黴素或氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺，都是禁止使用於人類食品的動物用藥，依法都不得檢出，徐陳述事實、據此合理評論，也提出已故毒理學專家林杰樑等人過往受訪、指稱「氟甲磺氯黴素」會對人體產生骨髓性毒性及再生不良性貧血、進而罹患血癌的報導為憑。

徐巧芯的律師說，徐因本件po文對農業部、超思的批判，被警方認為散布謠言、足以影響公共安寧，依《社會秩序維護法》移送北院裁罰，法官認為徐參考來自醫師、主管機關與報章媒體報導等資料，雖未必正確但並非道聽塗說，已裁定不罰。

農業部委任律師強調，正因為嚴格把關、落實邊境查驗，才發現不合格的進口雞蛋加以剔除並銷毀、沒有流入市面，徐卻倒果為因，又沒查證農業部要求進口雞蛋逐批查驗，就說政府採取抽驗，已非一般意見表達，而是可證明真假的事實陳述，徐應負責回復農業部的名譽。