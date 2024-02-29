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批進口蛋恐致癌政府「謀財害命」　農業部告徐巧芯3／21宣判

▲▼徐巧芯回應民進黨高雄市黨部的批。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農業部告徐巧芯抹黑政府進口雞蛋「謀財害命」，要求刪文與刊登澄清啟事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

立委徐巧芯去年（2023年）po文指農業部透過畜產會、超思公司進口的巴西雞蛋、被驗出殘留「氟甲磺氯黴素」可能致癌，是「謀財又害命的惡質作為」，農業部告徐誤導民眾引發食安恐慌，要求刪文並刊登澄清啟事，台北地院今（29日）開庭，徐委任律師出庭代打，強調已合理查證才評論，法官諭知辯論終結，訂於下月（3月）21日上午11點宣判。

國內去年初爆發雞蛋荒，農業部透過畜產會委託超思公司進口巴西雞蛋應急，但被揭發超思登記資本額僅50萬元，怎能承攬進口逾8000萬顆雞蛋、總價超過6億元的重要政策任務。

▲▼高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

▲超思公司址設於高雄市岡山區民宅。（圖／記者吳世龍攝）

去年9月3日，時任台北市議員的徐巧芯在臉書粉專，以《深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！》為題，po文指稱「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」。

時任農業部部長陳吉仲同月6日親上火線主持記者會澄清，農業部同日向北院提告，主張徐巧芯未盡查證義務，po文原文誤將早已停用的舊藥「氯黴素」，當成實際被驗出的「氟甲磺氯黴素」，後者並無徐所稱的毒性，徐後來經提醒雖更正內文，仍指控政府「謀財害命」等語，造成民眾疑慮與恐慌、傷害農業部名譽，因此要求徐刪除貼文，並在報紙與個人粉專刊登澄清啟事各1天。

▲▼律師林安冬（左，紅衣）、熊依翎（右，黑衣）各受農業部長陳吉仲與農業部委任，6日向台北地院分別對前立委邱毅與台北市議員徐巧芯提起刑事自訴與民事訴訟。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師熊依翎（右）2023年9月受農業部委任對徐巧芯提起民事訴訟，左為律師林安冬受時任農業部長陳吉仲委任，自訴前立委邱毅涉嫌加重誹謗，仍在審理。（圖／記者黃哲民攝）

徐巧芯的律師今出庭強調，無論氯黴素或氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺，都是禁止使用於人類食品的動物用藥，依法都不得檢出，徐陳述事實、據此合理評論，也提出已故毒理學專家林杰樑等人過往受訪、指稱「氟甲磺氯黴素」會對人體產生骨髓性毒性及再生不良性貧血、進而罹患血癌的報導為憑。

徐巧芯的律師說，徐因本件po文對農業部、超思的批判，被警方認為散布謠言、足以影響公共安寧，依《社會秩序維護法》移送北院裁罰，法官認為徐參考來自醫師、主管機關與報章媒體報導等資料，雖未必正確但並非道聽塗說，已裁定不罰。

農業部委任律師強調，正因為嚴格把關、落實邊境查驗，才發現不合格的進口雞蛋加以剔除並銷毀、沒有流入市面，徐卻倒果為因，又沒查證農業部要求進口雞蛋逐批查驗，就說政府採取抽驗，已非一般意見表達，而是可證明真假的事實陳述，徐應負責回復農業部的名譽。

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