藍推縮短陸配入籍　民眾黨團贊同「儘速修法」：這是柯文哲政見

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨團此會期優先法案，除了要推動不在籍投票外，還有要縮短中國大陸籍配偶取得我國國籍年限，但引發醫界反彈，認為縮短年限將拖垮台灣健保。對此，立院民眾黨團28日回應，民眾黨本來就主張「住在台灣、認同台灣」就是台灣人，且黨主席柯文哲也提出應縮短至4年政見，所以也會提案儘速修法。

針對國民黨團擬推動讓中國大陸籍配偶取得我身分證年限比照外配，從6年縮短到4年，但遭醫師發起網路連署要求暫緩，擔心影響醫療量能？民眾黨團28日表示，民眾黨主張台灣是個移民社會，只要「住在台灣、認同台灣」就是台灣人。

民眾黨團提及，針對陸籍新移民的入籍規範，黨主席柯文哲在總統大選時就已經提出政見「應縮短至4年」，與其他新移民一致，這原本就是民眾黨的政策主張，民眾黨團也會提案儘速修法。

民眾黨團指出，事實上，不只美國國務院從2016年開始，在各年度的《各國人權報告》指出台灣國籍法相關條文的不平等之處，2020年總統人權諮詢委員會、行政院人權保障推動小組也紀錄《公民與政治權利國際公約第三次國家報告》執行情形第239點，「大陸配偶來台取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，已擬具《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第17條修正草案，尚待立法院完成立法程序。」

民眾黨團稱，此顯見除了國安考量外，台灣應思考如何建立平等平權社會，減少衝突、歧視與對立，更不應因為入籍法律之差別，限制了陸籍配偶在台居留六年期間的言論與人身自由，才能展現台灣民主自由的真價值，才真正愛台灣。