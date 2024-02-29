陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸半導體股29日集體上漲，大陸晶片代工大廠中芯國際一度上漲逾8%，華虹半導體也漲逾5%，而上海復旦更是上漲超過10%。

▼陸半導體股集體大漲。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，華金證券提到，半導體產業在經歷了2022、2023年的去庫存週期後，銷售額有望在2024年迎來復甦。

華金證券指出，邏輯晶片市場空間巨大，國產廠商具有巨大的替代空間。AI技術的快速發展催生了算力需求的快速提升，為國內外算力產業鏈帶來了巨大的發展機遇。

天風證券認為，半導體行業當前處於相對底部區間，短期來看，應該提高對需求端變化的敏銳度，優先復甦的品種財務報表有望優先改善。

天風證券還說，長期來看，半導體藍籌股當前已經處於估值的較低水位，經營上持續優化迭代的公司在下一輪週期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。

另外，5年前被美國司法部指控涉嫌「經濟間諜活動」的大陸晶片企業福建晉華集成電路有限公司近期獲判無罪。根據《路透社》報導，當地時間27日，舊金山法官瑪克辛切斯尼在非陪審團審判後裁定該公司無罪。

報導提到，福建晉華獲判無罪的原因，是未能證明其竊取了美國半導體企業美光公司（Micron）的專利數據。福建晉華也在第一時間發出了聲明，稱公司一直依法經營，尊重知識產權，「公司在美刑事案件經法庭審理，所有指控罪名都不成立。我們對判決表示歡迎。」