31歲健身男「做600下機械胸推」隔天進醫院　醫揪病因：超標200倍

▲劉先生在健身房運動2小時。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇一位31歲的劉先生（化名）近日在健身房運動2小時，半年沒做機械胸推，便一次做了600多下，回家後開始高燒、全身無力。隔日進醫院檢查，高醫師發現他的肌酸激酶近200倍，得了「橫紋肌溶解症」。

據《揚子晚報》報導，近日，江蘇淮安一名31歲的劉先生半年多沒運動，當天在健身房做了600多下的「機械胸推」，這對從前的他來說，是常規運動。

▲也有不少網友點出，劉先生半年沒去健身房，應量力而為。（圖／pixabay）

回家後，他發燒至38℃，頭暈、全身無力、手臂痠痛，小便呈茶色，肝腎功能各項指標飄紅。高醫師指出，他的肌酸激酶高出正常標準近200倍，得了「橫紋肌溶解症」。

所幸，治療及時，劉先生並無大礙。不過多名網友點出，「半年沒碰過機械胸推，怎麼敢一下就做600下」、「做600下胸推，估計也是新手，瞎練」、「31歲也不算年輕了吧，那麼久沒運動，一下做600下不出事才怪」。

高醫師表示，橫紋肌溶解是指人體的骨骼肌在超強極度運動之後，骨骼肌肉細胞裡的相關成分被釋放到血液裡（就像雞蛋破了，蛋液漏出來），隨著血液循環，這些物質到達腎臟，把腎臟的小血管堵住了，同時也給心臟和肝臟帶來很大的負擔。過多的肌紅蛋白會在腎臟積聚，造成急性腎衰竭、代謝性酸中毒。嚴重者發生昏迷，甚至死亡。