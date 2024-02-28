連鎖健身房「桃園2分店」突歇業　消保官：新北33間正常營運

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「可爾姿」健身房桃園2分店突歇業　消保官：新北33間正常營運

「可爾姿」健身房桃園2分店突歇業　消保官：新北33間正常營運

圖文／鏡週刊

知名的女性專屬健身房「可爾姿」在許多縣市都有分店，位在桃園市「藝文店」以及「大有三越店」日前傳出無預警歇業，新北市消保官與桃園市消保官聯合針對位於新北市的「可爾姿」健身房總部（即韻智股份有限公司，下稱韻智公司）展開行政調查。消保官表示，韻智公司提出的方案應足以保障桃園2間歇業加盟店會員權益，至於新北市33間可爾姿健身房目前仍正常營運，會員權益則不受影響。

消保官指出，歇業的2間可爾姿桃園健身房的加盟主為台新國際有限公司，該公司因欠款遭債權人提告，經最高法院判決定讞後，債權人近期強制執行台新公司名下財產及器材，該2間健身房因此被迫歇業。然而「可爾姿」健身房採取收取會員月費經營，未販售個人教練課程且未預收會員費，故2健身房之會員損失較輕微，韻智公司將先返還溢收費用予受影響會員，再向台新公司代位求償，會員權益應可得到充分保障。

消保官進一步指出，據韻智公司統計，受影響2健身房的會員共計695人，已有60位會員完成終止會籍的退費事宜，有30位會員已移轉會籍至其他分店，並暫停600餘名尚未決定會員的會籍至2024年5月31日。另為因應原址房東確定不續租之衝擊，韻智公司除提供2月份跨店繼續運動之優惠及「姊妹享瘦券」讓會員於半年內以0元重新入會等方案外，並將於原址附近尋找新場地重新營業，請新經營者額外提供優惠方案，以補償受影響會員的不便與困擾。

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消保官表示，由於韻智公司及新北桃園兩地消保官本次處理明快，本件爭議能在保障會員權益共識下於落幕，實屬難能可貴，建議有意健身的消費者於簽約付費前仍應謹慎個人需求及業者經營風險，注意業者是否提供履約保證，且儘量於保證期間消費完畢，以避免發生消費爭議。消保官並將與新北體育局及桃園市法務局持續關注韻智公司對於本件消費爭議後續處理情形，確保受影響會員權益得到充分保障，並請會員密切注意新北市法制局及桃園市法務局彙整的相關訊息。

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