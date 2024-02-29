哈利王子敗訴！　維安特權被砍「怒告英政府」

▲哈利因安全保護問題控告政府，最終敗訴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）自2020年卸下王室職務後，因為在英國無法再享有與過去相同程度的人身安全保護，向英國政府提起訴訟，最新判決確認哈利敗訴，確認他在英國時無法自動享有英國政府的維安特權。

綜合外媒報導，哈利2020年卸下王室職務後，與妻子梅根（Meghan）離開英國，搬到美國加州定居，而他因為在2020年2月被告知在英國不再享有「同等程度」的公費安全保護後，向英國政府提起訴訟。

哈利去年12月在倫敦高等法院的聽審中表示，安全問題是他返回英國的阻礙；他的律師在法庭上代為陳述他的證詞，強調不能將妻子兒女置於險境，「英國是我的家，對我的子女而言也是文化傳承的核心所在。如果他們的安全無法得到保障，這就不可能實現。」

▲哈利王子與妻子梅根目前定居美國加州。（圖／路透）



英國政府法律團隊則表示，英國王室與公眾人物保安執委會（RAVEC）並未決定不保護哈利，而是認為他不應以「和王室成員相同的基礎」獲得保護，目前政府依然替哈利進行維安保護，但這是針對「哈利個人」的特別安排。

內政部委任律師伊迪（James Eadie）在法庭上表示，由於哈利已卸下王室職務，且多數時間居於國外，因此決定不再提供與先前相同等級保護。

最終，高等法院法官雷恩（Peter Lane）在長達52頁的判決書中提到，「2020年2月28日為原告設計的『訂製』程序在過去和現在都是合法的。」