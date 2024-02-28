「兩人離婚若可讓柯文哲被選民認同」　陳佩琪：可寫空白自願離婚書

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▲柯文哲、陳佩琪（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

大選過後，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪多次談到選前藍白合，28日再度表示，政黨實力是在最強候選人組合出來後，力拱這組候選人上位用的，硬要把讓趴民調扯進來，「為什麼沒人檢討這種方式的對錯？」另也曝光柯文哲感性一面，透露兩人中午閒聊，「第一次感受到他因為自己的從政而覺得對不起我」。

陳佩琪說，無論多晚，只要柯文哲回家，說還沒吃飯，她都會以飛快的速度弄些東西給他吃，今天中午吃飯時和柯文哲閒聊， 第一次感受到他因為自己的從政而覺得對不起她，因為政論節目和很多某陣營的酸民、網軍都嘲弄她是第三夫人。

陳佩琪表示，其實很早就知道人家這樣羞辱她，只是這話從柯文哲口中出來，她是有點訝異，連忙反過來安慰他，她也告訴柯文哲，夫妻之間是互相幫忙、不是互相相害用的，理性、務實、科學，她現在就可以寫個空白自願離婚書， 將來若柯要選舉，去做個民調，兩人分開可以獲得更多選民的認同， 那就在空白離婚書上簽了吧，「我是不知道第一夫人有什麼好處，也不知道做了什麼，人家一直謾罵我是吳XX，現在就先寫好自願離婚書，放棄因你而得到的頭銜，希望你因為這樣能獲得更多認同，我還跟他說你沒了我，可更要好好過日子喔！」



陳佩琪回想當初藍白整合，認為真要合作，方法要雙方支持者都能接受，不檢討當初談判時為何不做公平的prospective straight- forward的民調，硬是搞出個retrospective的讓趴民調，選舉是票票等值，政黨實力是在最強候選人組合出來後，力拱這組候選人上位用的，硬要把這個扯進來，為什麼沒人檢討這種方式的對錯，到底是誰發想的，是誰破壞在野整合的？謾罵柯文哲和陳佩琪就是最好的檢討方式？那就繼續刷仇恨值下去吧。

陳佩琪說，先生今天跟她說，回過頭來看，還沒整合前就知道破局是必然的，她聽了有點訝異， 問他為什麼，他說其中的bug， 要去看看維基百科和維基解密的內容，了解參與談判的人的past history就知道了。「我不一定是柯文哲的老婆或牽手或夫人，但一定是永遠的大柯粉， 也是永不離開的志工小草榮譽團長。」