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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女每天超量豪飲5公升水　醫師一查患上「尿崩症」

▲喝水。（圖／CFP）

▲大陸一名女子每天喝水超量，被查出患上「尿崩症」。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名馮姓女子近年總是感到口乾舌燥，每天要喝約5升（5公升，下同）左右的水，直到近期，口乾情況更為嚴重，還有易餓、多食、心悸、乏力等症狀冒出，飲水量也隨之提高，導致每日上廁所高達15次，甚至晚上睡覺時總是要爬起來方便，體重卻反而下降了3公斤，令她心生警惕，連忙就醫做詳細檢查。

廁所,便秘,大便（圖／記者周宸亘攝）

▲女子每日需如廁15次左右，連晚上睡覺都會多次爬起上廁所。（示意圖／ETtoday）

《濟寧新聞網》報導，住院期間，醫生發現馮姓女子口乾、多飲、多尿症狀太過顯著，記錄其飲水量及尿量，每日均達5升（正常人1.5~2升/日）。血糖輕度升高情況下，不易導致如此明顯的口乾、多飲、多尿症狀，而甲亢（甲狀腺亢進）主要表現為易飢、多食，多飲、多尿較少見。

醫生進一步檢查才發現，醫生發現馮姓女子尿比重明顯降低，尿濃縮功能下降，與尿崩症症狀相符，其症狀為多飲、多尿，低比重、低滲透壓尿等。

據悉，尿崩症是由於腦下垂體神經病變引起抗利尿激素分泌不足，或腎臟病變引起腎臟抗利尿激素受體和受體後缺陷，對抗利尿激素失去反應而引起的一組綜合徵。

由於尿崩症還分為，中樞性尿崩症、腎性尿崩症、精神性煩渴症和妊娠期尿崩症，應對方式不大相同，醫師需採取分型診斷法，即「禁水-加壓試驗」才能決定診療方式。禁水試驗需在前一天晚上10時起，嚴格禁水8小時（不能洗手、漱口等），副作用為脫水、血壓升高、煩躁不安等症狀。

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