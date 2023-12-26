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跟朋友爬山「整個人突傻掉」被帶去收驚　醫師一查：緊急洗腎

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫，隔鄰住院病患有人看不下去憤而向院方通報。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「他不是中邪了，而是尿毒素太高！」腎臟科醫師林軒任日前分享案例，表示有位患者跟朋友爬山時，整個人突然像傻掉一樣、邏輯顛倒，被家人帶去收驚，直到意識更差才送醫，後來經檢查發現他有癲癇波，趕緊安排洗腎，所幸該名患者之後沒有再發作了。

林軒任在粉專提到，「很多人會問到，腎臟變差了會怎麼樣？坦白說會有很多症狀，包含心臟、腦部、腸胃道，甚至皮膚等等都會出現問題，而今天要來分享的就是『尿毒性腦病變』！」

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林軒任直言，這個疾病相當兇猛，腎臟病到中後期，尿毒素會逐漸累積，當累積到一定程度，就會對其他器官造成傷害，進而出現認知功能下降、記憶力減退、智力減退、嗜睡、癲癇等狀況，「癲癇就是尿毒性腦病變最嚴重的併發症，最近就碰到兩位患者，雖然都是慢性腎臟病，但病毒素很高，他們對於洗腎猶豫不決，直到癲癇發作才緊急透析！」

▲拜拜,香火,燒香,信仰,宮廟,廟宇,廟。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

其中一名患者之前跟朋友出門爬山，整路都不說話，雖然可以笑著說出自己名字，不過邏輯顛倒；那時，家人們以為他中邪了，還先帶去廟裡收驚，直到後來他意識更差了，才趕緊送醫，經過檢查發現，他的腦波有癲癇波，所幸洗腎後尿毒素下降，癲癇也不再發作了！

至於另一名病患，則是不斷出現短暫的思緒混亂，一開始是幾秒鐘後就恢復，然而類似情況越來越頻繁，最後才乖乖到醫院就診，而他經洗腎讓毒素下降後，意識也恢復了清明。

最後，林軒任也建議，一旦診斷出尿毒腦病變者，應立刻接受洗腎，因為延遲洗腎會讓腦部回復能力越來越弱！

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