跟朋友爬山「整個人突傻掉」被帶去收驚　醫師一查：緊急洗腎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「他不是中邪了，而是尿毒素太高！」腎臟科醫師林軒任日前分享案例，表示有位患者跟朋友爬山時，整個人突然像傻掉一樣、邏輯顛倒，被家人帶去收驚，直到意識更差才送醫，後來經檢查發現他有癲癇波，趕緊安排洗腎，所幸該名患者之後沒有再發作了。

林軒任在粉專提到，「很多人會問到，腎臟變差了會怎麼樣？坦白說會有很多症狀，包含心臟、腦部、腸胃道，甚至皮膚等等都會出現問題，而今天要來分享的就是『尿毒性腦病變』！」

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林軒任直言，這個疾病相當兇猛，腎臟病到中後期，尿毒素會逐漸累積，當累積到一定程度，就會對其他器官造成傷害，進而出現認知功能下降、記憶力減退、智力減退、嗜睡、癲癇等狀況，「癲癇就是尿毒性腦病變最嚴重的併發症，最近就碰到兩位患者，雖然都是慢性腎臟病，但病毒素很高，他們對於洗腎猶豫不決，直到癲癇發作才緊急透析！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

其中一名患者之前跟朋友出門爬山，整路都不說話，雖然可以笑著說出自己名字，不過邏輯顛倒；那時，家人們以為他中邪了，還先帶去廟裡收驚，直到後來他意識更差了，才趕緊送醫，經過檢查發現，他的腦波有癲癇波，所幸洗腎後尿毒素下降，癲癇也不再發作了！

至於另一名病患，則是不斷出現短暫的思緒混亂，一開始是幾秒鐘後就恢復，然而類似情況越來越頻繁，最後才乖乖到醫院就診，而他經洗腎讓毒素下降後，意識也恢復了清明。

最後，林軒任也建議，一旦診斷出尿毒腦病變者，應立刻接受洗腎，因為延遲洗腎會讓腦部回復能力越來越弱！

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