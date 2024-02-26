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只賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克」回來了　加碼吃香雞大麥克

▲▼麥當勞大麥克系列限時28天回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞大麥克系列限時28天回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！麥當勞年銷千萬份、永遠的1號餐「大麥克」，以經典大麥克醬層層堆疊多汁牛肉、生菜、搭配蓬鬆Q軟麵包的組合，累積超高人氣，這次「大麥克全系列」重磅回歸，包括夾了4層純牛肉、擁有15層豐富口感的「無敵大麥克」及雞肉版「香雞大麥克」通通一次滿足，2月28日起限時28天搶吃。

▲▼麥當勞大麥克系列限時28天回歸。（圖／業者提供）

▲不吃牛的還有香雞大麥克選擇。

麥當勞「大麥克家族」回來了，除了「經典大麥克」主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料外，必吃超狂重量級「無敵大麥克」，直接肉量再加倍，霸氣豪疊4層100%純牛肉，結合洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上蓬鬆麵包，打造擁有15層厚的罪惡口感，單點115元、經典套餐180元。

除外還有「香雞大麥克」選擇，採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，搭配經典大麥克醬，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，單點95元、經典套餐160元，2月28日起至3月26日於全門市限時開賣或售完為止。

▲▼肯德基「黃金魚子海陸Q蝦堡」 。（圖／業者提供）

▲肯德基近日推出全新「黃金魚子海陸Q蝦堡」 。

另，肯德基海陸堡系列近日也推出全新頂級「黃金魚子海陸Q蝦堡」，使用肉質厚實豐滿的「咔啦雞腿排」搭配鮮美Q彈「黃金蝦排」，接著淋上秘制「特調黃金魚子醬」，海味十足，大口咬下還有嗶嗶啵啵食感，讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市限時開賣。

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