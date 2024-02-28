三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

記者戴上容、郭玗潔／新北報導

新北市三重區福隆路一處新建住宅工地，27日下午3時許發生鄰近房屋傾斜意外，原來是黃姓屋主自行當建商蓋「起家厝」，找來營造商配合，不料第一次蓋房子就出意外，黃男今早出面強調會負責到底，也會繼續把他的「起家厝」補到最好、蓋到最完整。

▲新北市三重區福隆路一處新建住宅工地施工，造成隔壁房屋傾斜，建商說話了。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市三重區福隆路新建住宅，昨27日下午3時許開挖地下室時，疑施工不慎，造成旁2棟房屋傾斜靠在一起，市府緊急疏散26戶44人，緊急回填水源，經過一晚注水入地下室，今凌晨2時許，附近周圍房屋目前回復原樣。

▲ 三重傾斜房屋(前後對照) 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，這處新建住宅是黃姓屋主自行當建商，找來營造商配合。黃男今早出面受訪，表示這是他的「起家厝」，原本預計要蓋3年（2027年)，讓兄弟姊妹都住在一起，不料連續壁有些瑕疵，產生一些後遺症，但是他們會全力支持各單位，只要是鑑定結果為他們要負責的，一定負責到底，昨天晚上已從3點多灌水到早上5點多，有請專業人員鑑定觀察，到現在都保持很穩定。

黃男強調，這是他們家第一次蓋房子，他是做襪子的，所以連續壁和土方都是發包給專業，預計蓋最好的，這是他的起家厝，會補到最完整、蓋到最好，讓大家安心。