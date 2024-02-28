4男女聚集艋舺公園喝酒...2人先睡了　不爽太吵翻臉動手打人

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區艋舺公園在28日凌晨時分發生鬥毆事件，起因為4人在艋舺公園喝酒，但是其中2人因為聲音太大，導致另外2人酒後無法睡覺，進而雙方發生嫌隙然後大打出手，警方到場後將受傷2人送往醫院包紮。

警方調查，55歲的周、仲姓2名男子，在28日凌晨0時許，與56歲的黃女、48歲的黃男一起在北市萬華區艋舺公園喝酒，但是酒過三巡之後，周、仲2人也先到旁邊休息睡覺，只剩下黃女以及黃男繼續喝酒聊天。

▲4男女聚集艋舺公園喝酒，2人先睡了不滿被吵當街開扁。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是周、仲2人因為不滿黃男、黃女酒後大聲喧嘩，吵到2人睡覺，所以立刻上前制止，雙方也即刻爆發口角衝突，進而衍生出全武行，警方獲報後趕往現場，發現黃男肢體有明顯擦挫傷、黃女僅皮肉傷。

警方先將黃男、黃女送往醫院救治，另外針對周、仲2人涉嫌動手打人，被打的2人當時表示不願意提告，直接在包紮傷口後從醫院離開，警方目前《社會秩序維護法》第87條「加暴行於人者」處分，最高可罰1.8萬元。

▲警方到場將動手男子控制在路邊，事後帶回派出所偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲，民眾如遇口角糾紛，應循正當途徑調解處理，切莫因一時衝動，以暴力相向。警方絕不容許、放任挑戰公權力之行為，宵小之輩切莫以身試法。