獨／國寶級鑄劍大師郭常喜小年夜過世　《臥虎藏龍》青冥劍成絕響

▲國寶級鑄劍師郭常喜和他的成名作青冥劍。（圖／資料照，記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄茄萣區的鑄劍大師郭常喜在小年夜（8日）驚傳過世，享年78歲。他曾幫國際知名導演李安的電影《臥虎藏龍》打造的「青冥劍」和400多件兵器，讓他聲名大噪，知名武俠小說作家金庸也曾委託郭常喜打造他小說裡的兵器把玩，可說是國內數一數二的國寶級鑄劍師。

▲國寶級鑄劍師郭常喜。（圖／翻攝自郭常喜藝術兵器文物館臉書）

郭常喜家三代都是鐵匠，他自幼承襲父祖世傳的刀劍工藝，早年主要承接製作高精密工業用刀，曾赴日學習鑄劍技術，還到中國收集寶劍名刀等相關書籍，仿造中國古代名劍鑄造各式兵器，得過全省美展等多項大獎。

郭常喜在1990年成立興達港刀鋪，以推廣刀劍工藝文化為目標，並不斷研新技法，在1993年研發出摺疊鋼成功（不可控紋路），在1998年時更上一層樓成功研發可控紋路摺疊鋼。在2002年成立郭常喜藝術兵器文物館，2008年時榮獲國立台灣工藝研究發展中心頒授的「台灣工藝之家」殊榮。

▲國寶級鑄劍師郭常喜。（圖／資料照，記者陳宏瑞攝）

而讓郭常喜聲名大噪的，則是與國際大導演李安的合作，據郭常喜轉述，有一年李安帶著媽媽到興達港買海鮮，看到「興達刀舖」外擺滿各種刀劍兵器，後來李安帶著各種傳統中國冷兵器圖稿，委託郭常喜師傅打造，而這些打造出來的400件兵器，最後都在電影《臥虎藏龍》亮相，包括那把赫赫有名由周潤發飾演的李慕白所持的「青冥劍」。

《臥虎藏龍》橫掃當年國際各大影展，獲獎無數，也引起許多人對兵器與武林江湖著迷，後來不但大陸許多人向郭常喜跨海下單購買兵器，還有外國人到「興達刀舖」來拜師學藝。

▲國寶級鑄劍師郭常喜。（圖／翻攝自郭常喜藝術兵器文物館臉書）

78歲的郭常喜原本身體相當健康，每天清晨5點都會到大崗山登山健行，而且每天也會到刀舖裡磨刀、打鐵，地方人士表示，大約半年前傳出郭老師常出現摔倒等情況，健康好像亮起紅燈，沒想到小年夜就接到他離世的消息，令人十分不捨與難過，也為台灣損失一位國寶鑄劍家而惋惜。