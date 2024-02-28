「襪子大王」首次蓋房就出事　起家厝改建鄰損2棟樓傾斜

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三重區福隆路新建大樓鄰損案引發各界關注，施工建案為玖長匯比壽，原先的建物是億群織襪公司的登記地，也是品牌「襪子大王」的起家厝，沒想到建商經手第一案就發生意外。建商黃姓副總27日晚間前往現場了解狀況，並鞠躬道歉，表明他們以前是做襪子的，針對這次的工程疏失，一定會全力負責。

▼▲黃姓副總鞠躬道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

該新建大樓預計建造地上13 層、地下3層共47戶，沒想到27日下午3時許相關人員施作地下室工程時，疑似因為發生工程疏失，地下連續壁破洞，造成鄰近2棟建築物傾斜貼近，當下立即疏散百位居民，引發各界關注。新北市長侯友宜也說出重話，目前已勒令停工，後續會依照建築法加重處罰，並列入黑名單。

▲2棟建築物傾斜貼近。（圖／記者陳以昇攝）

建商黃姓副總27日晚間到場說明，並向社會及住戶鞠躬道歉，他表示，玖長建設過去是做襪子的，這次因為施工過程連續壁出現瑕疵，水滲了出來，連續壁也稍微出現一些破洞，當下馬上進行處理及疏散住戶，為了安全起見，已安排住戶入住附近旅館，之後也會盡全力對住戶及客戶負責。

▼▲隔壁大樓的牆面出現裂縫。（圖／記者呂佳賢攝）

該施工建案是「玖長匯比壽」的改建案，原先的建築物為億群織襪公司的登記地，是「襪子大王」的起家厝，建商玖長建設也是他們自家的。玖長建設成立4年，過去沒有起照紀錄，本案是經手的第一案，沒想到第一次蓋房子就發生工程問題。

此外，玖長建設還有一間關係企業玖都建設，資本額達7000萬元，在桃園推出過不少建案。玖都建設則表示，玖長建設為獨立公司，和玖都僅為股東關係。