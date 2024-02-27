快訊／新北三重大樓傾斜「瓦斯外洩」！市府急灑水＋關閉管線

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福隆路新建住宅27日下午3時許開挖地下室時，發生房屋傾斜意外！警消獲報到場警戒，市府緊急疏散26戶44人，稍早市長侯友宜前往關心，不料有民眾晚間9時許反映現場「瓦斯外洩」，味道相當濃厚，消防局立即灑水並通知挖斯公司人員到場關閉管線，詳細事發情形仍待進一步調查。

▲三重房屋傾斜，工地畫面。（圖／記者呂佳賢攝）

工務局表示，三重區福隆路24號原定要建造地上 13 層 地下3層共 47 戶新建住宅，今27日下午3時許，該新建工程下挖地下深度約11米處，突發生湧水情形，造成一旁一處5層樓住宅漸漸開始傾斜。市府緊急疏散26戶44人，由公所協助安置，建商負擔費用，市長侯友宜也到場關心最新狀況。

新北市議員邱婷蔚表示，晚間9時許，她接獲民眾陳情表示，工安意外現場瓦斯味很濃，她去到現場，也詢問相關單位，相關局處都報告目前狀況穩定，瓦斯管線皆已關閉，只有一棟大樓住戶受到影響。

未料，待市長離開之後，現場公寓民眾住戶表示他們的房子也已經傾斜，有安全疑慮，她走去後巷查看，發現瓦斯味濃厚，且現場只有關閉大樓瓦斯管線，公寓的管線尚未關閉。

邱婷蔚呼籲，市府相關單位應該以安全檢查為優先，而不是只為了讓市長安心，在尚未全部確認安全無虞的情況，就跟大家報告明天可以回家。

新北消防局表示，確實接獲民眾通報有瓦斯味，第一時間立刻灑水，並通知瓦斯公司前來關閉管線。消防局全力以赴，保護民眾財產安全！

▲三重房屋傾斜，廠商副總到場鞠躬道歉：一定會負責到底。（圖／記者呂佳賢攝）