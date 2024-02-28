最新畫面曝！三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

▲▼ 三重傾斜房屋(左-傾斜，右－注水後對照) 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福隆路新建住宅，昨27日下午3時許開挖地下室時，疑施工不慎，造成旁2棟房屋傾斜「靠在一起」！市府緊急疏散26戶44人，緊急回填水源，經過一晚注水入地下室，今凌晨2時許，附近周圍房屋回復原樣，中間出現原先有的房屋縫隙，市府表示稍後將請土木技師公會進行房屋傾斜鑑定。待一切安全無慮後，讓居民回屋。

工務局表示，三重區福隆路24號原定要建造地上13層。地下3層共47戶新建住宅，昨27日下午3時許，該新建工程下挖地下深度約11米處，突發生湧水情形，鄰房住宅漸漸開始傾斜。市府緊急疏散26戶44人，由公所協助安置，建商負擔費用，市長侯友宜也到場關心最新狀況。

▲ 三重昨房屋傾斜，兩屋靠在一起 。（圖／記者戴上容翻攝）

經過一夜朝新建工地地下室注水，附近鄰房於今28日凌晨2時許回復原先樣貌，兩間鄰房受損後原本「靠在一起」回復成中間有空隙的房屋，市府稍後會請第三方土木技師公會進行傾斜度鑑定，市長侯友宜也於9時30分到場關心進度。待一切安全無虞，讓居民安心回家。

▲三重房屋傾斜，一夜持續注水搶救。（圖／記者呂佳賢攝）

▲三重傾斜房屋回復，中間出現房屋原先空隙，待技師進一步判定無虞才能讓居民回屋 。（圖／記者戴上容翻攝）