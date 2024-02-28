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義雲會新舊會長交接　耐斯企業集團執行長陳志鴻接任

▲▼ 義雲會第2屆、第3屆新舊會長交接典禮 黃敏惠市長觀禮見證 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 義雲會第2屆、第3屆新舊會長交接典禮 黃敏惠市長觀禮見證 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

集結嘉義雲林地區眾多上市、上櫃與優質企業的「義雲會」在嘉義市耐斯王子大飯店舉行新舊任會長交接，第二屆會長黃聰榮任期屆滿卸任交棒給新任會長耐斯企業集團執行長陳志鴻，由總統府資政張博雅擔任監交人。嘉義市長黃敏惠與各界貴賓出席見證，同時黃敏惠市長也分別贈送第二屆會長黃聰榮以及新任會長陳志鴻紀念品與祝福，場面熱鬧盛大，共同為雲嘉嘉地區產業，締造歷史新猷！

▲▼ 義雲會第2屆、第3屆新舊會長交接典禮 黃敏惠市長觀禮見證 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，記得在109年、110年新冠疫情肆虐時，在創會長林文村總裁等人奔走，集結雲嘉地區標竿企業創設義雲會，讓「強強聯手」、「結盟共好」，第二年交棒給黃聰榮董事長，今天則換耐斯集團陳志鴻扛起第三屆會長重責，感謝前兩屆會長及幹部們的付出，相信義雲會新的一年在陳志鴻會長帶領下會務蓬勃發展，帶動地方經濟繁榮發展。以義雲會的宗旨是3S理念，分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength），用熱情當責、群策群力，創造價值，服務利他，連結各領域的能量，透過分享、發揮1加1大於2的力量。

▲▼ 義雲會第2屆、第3屆新舊會長交接典禮 黃敏惠市長觀禮見證 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也在現場與大家分享好消息，根據財政部最新統計資料，嘉義市營利事業銷售額繼111年衝破2776億後，連續5年營利事業銷售額創下歷史新高，112年營利事業銷售額創下2,898億元紀錄，較去年增加120億元，增長4.4%；在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，嘉義市逆勢成長，再創輝煌。感謝企業與所有市民的努力，帶動地方經濟繁榮發展。

▲▼ 義雲會第2屆、第3屆新舊會長交接典禮 黃敏惠市長觀禮見證 。（圖／嘉義市政府提供）

義雲會新任會長陳志鴻表示，雲嘉嘉企業也是台灣經濟動能重要一環，接任會長後，義雲會將以「和愛誠信，團結共榮」的願景態度，與所有義雲會成員攜手打拼，秉持義雲會的宗旨，繼續分享，提升綜效與影響力，以促進企業永續成長，增進地方社會繁榮發展。

義雲會新任會長陳志鴻說，雲嘉嘉地區企業主大多樸實低調；感謝創會長林文村總裁在疫情期間，不畏艱難，積極號召，熱情拉攏，把雲嘉地區產業企業主凝聚在一起。前會長黃聰榮董事長，在創會第二年，持續推動企業參訪與產學界分享，奠定義雲會穩健前進的根基，同樣值得敬佩讚揚。

 
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