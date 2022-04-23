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雲嘉嘉55家上市櫃企業募638萬　義雲會助建嘉基智慧手術大樓

▲▼義雲會助建嘉基智慧手術大樓，院長姚維仁親表感謝。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲義雲會助建嘉基智慧手術大樓，院長姚維仁(右3)親表感謝。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院以發展在地優質醫療環境、培育新一代醫療人才為目標，籌建全國第一座獨棟手術大樓。由雲嘉嘉地區55家上市、上櫃及優質企業的經營決策者組成的「義雲會」響應捐款號召，成員共捐贈手術大樓助建金逾638萬元，嘉基姚維仁院長22日於該會辦公室舉行感謝儀式，致贈上樑紀念螺絲與感謝狀。

▲▼義雲會助建嘉基智慧手術大樓，院長姚維仁親表感謝。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基姚維仁院長(左)致贈上樑紀念螺絲與感謝狀，由創會會長林文村(右)代表接受。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長姚維仁本身也是義雲會成員，除了感謝也強調嘉基智慧手術大樓是全台第一棟手術專用大樓，將以地下一層、地上七層的規模發揮醫療專業，預計引進三大醫療科技，包含比傳統腹腔鏡更精密的「達文西手術系統」、影像檢查到手術一氣呵成的「複合式手術房」，以及運用大數據和物聯網技術的「智慧化資訊整合系統」，23間手術室各設有獨立消防和機電設備，感染管制與病人安全等級大幅提升，並且因應疫情需要特別設置嘉義第一間正壓手術室。嘉基會在手術大樓的愛心牆上留名，永遠感謝會友與企業的慷慨捐助。

「像義雲會這樣的企業社團不僅要有高度，更要有溫度。」義雲會創會會長林文村說，「義雲會」除了取自嘉義的「義」及雲林的「雲」以外，更重要的是嘉義人、雲林人都很重情義；聽到嘉基手術大樓耗資12億，自籌8億，募款目標4億，許多人可能直覺反應地覺得醫院不需要幫忙，但他認為這不僅是一個讓社會瞭解在地醫療需求的管道，更是一個讓企業進行社會參與的機會，一起營造在地更高水準的醫療環境，嘉義基督教醫院是公益性的醫療財團法人，蓋大樓、引進新設備與技術不是為了營利，最大的受益者其實仍是在這塊土地上生活的鄉親。

因此他在會內發起鼓勵會員展現公益與愛心，共襄盛舉，很榮幸能夠藉由參與嘉基智慧手術大的籌建，為提升雲嘉民眾的健康與安全盡一分心力。

姚維仁表示，自創院院長美籍宣教士戴德森醫師到嘉義以來，已經64年，隨著時代發展，醫院也從小診所發展為區域醫院，未來也積極以醫學中心為目標，將更先進的醫療留在嘉義，讓許多急重症患者可就近在嘉治療，免去轉院、等候之苦。姚院長呼籲請更多民眾捐款、轉寄勸募影片和訊息給親友，一起支持參與嘉基這項有意義的救人計畫。
 

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關鍵字：

義雲會嘉基智慧手術大樓

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