韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓　秋信守、金廣鉉在列

▲▼ 韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉春訓 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立棒球場於今年2月16日迎來韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊為期近一個月的春季訓練。球隊二軍已來臺訓練中，一軍也預計於2月25日抵臺。除了進行球隊集訓，更安排3月1日、2日和中華職棒富邦悍將及味全龍隊進行交流賽。

黃敏惠市長表示，嘉義市氣候溫和宜人，非常歡迎韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊來嘉義進行球隊春訓，也是自新冠疫情解封以來，首次有外國球隊來進行春季集訓，再再展現出嘉義市的防疫成果受國際肯定。SSG登陸者隊在3月1日與中華職棒富邦悍將的交流賽開放民眾進場，歡迎熱愛棒球運動的市民把握這難得的機會，除了可以欣賞國際級的交流比賽，更有機會一睹SSG登陸者隊強打秋信守、強投金廣鉉，2位前美國職棒大聯盟球星在嘉義市立棒球場展現精彩球技。

嘉義市政府教育處長郭添財表示，歷史悠久的嘉義市立棒球場自2021年完成球場軟硬體設備工程，改善球場比賽及觀賽品質，2021、2022年提供富邦悍將棒球隊作為訓練基地，2023年辦理中華職棒聯盟比賽近80場一二軍賽事，大幅提升球場使用率。今年更吸引韓國職棒SSG登陸者隊來嘉義市進行球隊春季集訓。SSG登陸者隊是韓國職棒2022年的冠軍隊伍，前美國職棒大聯盟級的球星秋信守、金廣鉉是球隊的明星球員，也在此次春訓名單之中。