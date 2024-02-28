　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓　秋信守、金廣鉉在列

▲▼ 韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉春訓 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉春訓 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立棒球場於今年2月16日迎來韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊為期近一個月的春季訓練。球隊二軍已來臺訓練中，一軍也預計於2月25日抵臺。除了進行球隊集訓，更安排3月1日、2日和中華職棒富邦悍將及味全龍隊進行交流賽。

▲▼ 韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉春訓 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市氣候溫和宜人，非常歡迎韓國職棒冠軍球隊SSG登陸者隊來嘉義進行球隊春訓，也是自新冠疫情解封以來，首次有外國球隊來進行春季集訓，再再展現出嘉義市的防疫成果受國際肯定。SSG登陸者隊在3月1日與中華職棒富邦悍將的交流賽開放民眾進場，歡迎熱愛棒球運動的市民把握這難得的機會，除了可以欣賞國際級的交流比賽，更有機會一睹SSG登陸者隊強打秋信守、強投金廣鉉，2位前美國職棒大聯盟球星在嘉義市立棒球場展現精彩球技。

▲▼ 韓國職棒冠軍隊伍SSG登陸者隊2024年2月來嘉春訓 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府教育處長郭添財表示，歷史悠久的嘉義市立棒球場自2021年完成球場軟硬體設備工程，改善球場比賽及觀賽品質，2021、2022年提供富邦悍將棒球隊作為訓練基地，2023年辦理中華職棒聯盟比賽近80場一二軍賽事，大幅提升球場使用率。今年更吸引韓國職棒SSG登陸者隊來嘉義市進行球隊春季集訓。SSG登陸者隊是韓國職棒2022年的冠軍隊伍，前美國職棒大聯盟級的球星秋信守、金廣鉉是球隊的明星球員，也在此次春訓名單之中。

 
ET快訊
金城武被爆214情人節結婚！對象是日美女主播　經紀公司回應
張育成曬一家4口照！　老婆火辣曲線全都露
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！　薯餅、冰炫風「買1送1」
康祺猝逝！心跳突停6分鐘送醫　插管虛弱照曝光
結婚13天老公突暴斃！幫夫閉眼「繼承7億財產」　伍詠薇現況曝
醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下
9度協商破局！　國台辦：認「九二共識」就可談判

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓　秋信守、金廣鉉在列

嘉市強化旅宿業管理　旅宿輔導管理連兩年「特優」

嘉義優鮮前進日本食品展　主打「阿里山的美好滋味」意象

獨居長者跌倒受困　暖警巡邏發現即刻救援

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　檢求刑最高8年法院29日宣判

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

「賣肉包的麵店」阿潘肉包進軍中正路　嘉市二通「精品」商圈成形

中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

嘉市府「新永續淨零」再落實　機車定檢率連續4年全國第一

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓　秋信守、金廣鉉在列

嘉市強化旅宿業管理　旅宿輔導管理連兩年「特優」

嘉義優鮮前進日本食品展　主打「阿里山的美好滋味」意象

獨居長者跌倒受困　暖警巡邏發現即刻救援

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　檢求刑最高8年法院29日宣判

229優惠懶人包！美式餐廳豬肋排買一送一　壽星吃王品鍋物2.29折

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

安心亞現身夜店「想認識帥哥」上前搭話衝了！友吐實1句話…她失望收手

幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

試・開箱／成就完美童顏的頂奢乳霜！全方位澎彈緊潤一抹有感

斯特魯斯秀半場三分絕殺！　騎士兩分差氣走獨行俠奪勝

採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

台泥去年獲利年增近5成　每股賺1.06元

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

莽父酒駕又四貼自摔害死一子　29日宣判

台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

台水台電與大中興地區里長開會協調停水問題

虎尾高中學子成績亮眼　學測3人滿級分

暖警巡邏救援跌倒獨居長者

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

嘉義優鮮前進日本食品展　

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓

嘉市府旅宿輔導管理　連兩年特優

3姊弟常領獎學金當志工！老師印象深

背心發光光！13萬人報名進香破紀錄

大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場

更多熱門

相關新聞

富邦悍將3月1日交手SSG一軍開放球迷

富邦悍將3月1日交手SSG一軍開放球迷

韓職SSG登陸者今年一、二軍都來台春訓，其中一軍將於25日抵台，將與中職球隊交手練習賽，其中一場是富邦悍將於3月1日在嘉義市進行的練習賽，屆時有機會看到金廣鉉、秋信守等知名球星獻技，悍將除夕夜公佈好消息，該場比賽將開放球迷進場。

秋信守生涯最後一次春訓在台灣？

秋信守生涯最後一次春訓在台灣？

秋信守明年引退：到了結束的時候

秋信守明年引退：到了結束的時候

41歲秋信守明年引退　薪水全捐出

41歲秋信守明年引退　薪水全捐出

排除雙冠王！韓職投手賞給金廣鉉

排除雙冠王！韓職投手賞給金廣鉉

關鍵字：

韓國職棒冠軍隊嘉義市春訓秋信守金廣鉉

讀者迴響

熱門新聞

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

夏克立酸黃嘉千舞台劇：很A的play

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面