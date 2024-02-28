嘉義優鮮前進日本食品展　主打「阿里山的美好滋味」意象

▲嘉義縣農特產封櫃參加2024年東京及新加坡國際食品展。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

規模亞洲最大、世界第三大的日本東京國際食品展將在3月5日至8日開展，為與日本市場建立長久穩定的貿易關係，嘉義縣政府整合業者組團參展，設置嘉義優鮮館區，主打來自「阿里山的美好滋味」嘉義意象，展出鳳梨、截切冷凍水果、烏魚子、地瓜酥、鳳梨酥、花生醬、苦茶油等多項產品，要向全世界展現最既優且鮮的優質農產。

▲嘉義縣農特產。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁表示，日本是台灣農產品外銷的第二大出口國，東京食品展是國際間重要的展會，各國貿易商會透過食品展平台進行交流採購，所以嘉義縣的業者也不會缺席，此次縣府帶領8家業者參展，努力將嘉義農產推銷至國際市場，吸引各國買主訂單。

縣府27日舉辦行前記者會，邀請參展業者陳列產品，精美的包裝、各式特色農產加工品令人食指大動，翁章梁攜手業者、縣農會總幹事黃貞瑜、台農發股份有限公司總經理唐淑華等人啟動啟航儀式，盼讓更多海外消費者品嚐嘉義優鮮的滋味。

▲縣長翁章梁品嘗外銷產品。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處指出，嘉義縣今年的海外市場推廣策略，除延續去年東北亞國家拓銷日本市場外，配合新南向政策推動，也選定東南亞地區最大的新加坡國際食品展參展，新加坡是東南亞經濟貿易中心，也是各國農產貿易拓展外銷的兵家必爭之地，4月23日至26日縣府團隊將與4家業者參展，延伸行銷觸角至亞太地區，作為國際市場的重要跳板。

另外，去年嘉義縣「蜜甘味」金鑽鳳梨、「夏之雪」牛奶鳳梨成功上架日本山口縣最大連鎖丸久超市，銷售成果約550公噸成績斐然，今年「蜜甘味」將再擴大販賣通路，範圍深入九州地區包括福岡縣、大分縣等地日本超市，盼讓更多日本消費者品嚐最甘甜美味的嘉義鳳梨。

翁章梁表示，嘉義縣的地理環境和氣候條件非常適合鳳梨的生長，北回歸線經過陽光十分充足，弱酸性的紅土丘陵地孕育出的鳳梨香嫩多汁、甜度高，產地供應單位打貓果菜生產合作社導入智慧農業科技（AIOT）精準掌握鳳梨田間的水肥控制，還利用積溫和影像數據計算採收期與成熟度，不論在甜度、香度或細緻度都相當突出。

本年度金鑽鳳梨自2月底起出口至6月份，隨後牛奶鳳梨接力出口，出口商台農發表示，現已陸續接獲日本訂單，預估今年嘉義鳳梨出口量可望成長2成，縣府團隊也將持續佈建優質國際供應鏈，為嘉義農業開創發展新局。