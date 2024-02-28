中台世界博物館邀國際學者來台　深入了解《佛．國》造像精華

▲泰國傳統樂舞。（圖／中台世界博物館提供）

記者高堂堯／南投報導

中台世界博物館於112年7月推出《佛．國：館藏泰國造像特展》，今年4月21日將進一步舉辦首次國際學術講座，邀請國外知名學者來台，探討帕瑪萊尊者像、佛足印等獨特主題焦點，並穿越時光、探索19世紀背景下拉達那哥欣時期璀璨耀眼的「新式」佛教造像，讓民眾有機會深入了解《佛．國》特展中最受歡迎的造像精華。

館方指出，《佛．國》特展自開展以來，吸引眾多國內外藝術愛好者前來參觀，也引起許多台灣民眾對泰國佛教藝術的興趣；展期間舉辦多項活動，包括開展講座、策展人導覽、泰國傳統樂舞表演及水燈展示等，讓民眾不用出國就能體驗泰國的宗教與文化。

▲策展人導覽。（圖／中台世界博物館提供）

館方表示，這次系列講座將邀請3位國外學者專家來台，內容緊扣特展焦點，還有機會近距離交流、與學者QA座談，對於台灣東南亞研究領域的學者師生，以及對泰國文化有興趣的民眾而言，將是絕佳的學習與體驗機會；由於台灣的泰國佛教藝術研究相對少見，民眾對泰國佛教較為陌生，館方也希望藉此國際學術講座的機會，創造台灣觀眾深入了解泰國佛教藝術的橋樑。

▲中台世界博物館於4月將邀國際學者來台演講，希望讓台灣民眾深入了解泰國佛教藝術。（圖／中台世界博物館提供）

除了國際學術系列講座，中台世界博物館還策劃結合泰國節慶與民俗文化，於3月同步推出系列活動「Monk Chat」與「皮影戲工作坊」，期待吸引更多不同身分、年齡層的民眾前來欣賞《佛．國》特展，一起探索泰國藝術之美；更多講座活動資訊，請至中台世界博物館網站（www.ctwm.org.tw）官網及臉書（www.facebook.com/ctwm.org）查詢。