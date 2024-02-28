幻術師大仙被2男翻道具嘲笑　草屯新世代扶輪社凌晨發文道歉

▲幻術師大仙。（圖／翻攝幻術師大仙臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有7.7萬人追蹤的魔術師「幻術師大仙」（下稱大仙）近日到南投表演時，被扶輪社兩名男子當眾翻出道具嬉笑嘲弄。對此，草屯新世代扶輪社社長凌晨發文道歉，強調會北上當面跟大仙道歉。

草屯新世代扶輪社社長28日凌晨1時19分發文表示，「先跟大仙說聲抱歉、對不起，我是草屯新世代扶輪社社長，針對今晚的突發狀況，我們真是對大仙的內心充滿了歉意，我知道說再多的道歉聲明也沒有辦法彌補當下的狀況，我們會虛心檢討反省，我也會帶著團隊上台北當面再跟你道歉」，「最後感謝你的今晚堅持完美演出，再次謝謝你」。

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網友看完紛紛留言，「這個道歉應該是當事人要出面的，而不是統一由官方來處理，兩個老鼠屎壞了整鍋粥」、「把那2人的名字交出來」、「請問當下發生了什麼事啊？有連結或影片嗎」、「叫那兩個臉皮厚的出來，為什麼是整個團隊？憑什麼讓他們覺得大家要一起承擔」。

回顧此案，幻術師大仙27日深夜，以「素質？」兩字在臉書發文表示，他到南投表演結束時，有兩名男子突然衝上台，將他的道具當眾翻出，「秘密盡收全場觀眾眼底」，「上一秒歡樂的氛圍，瞬間變成尷尬加嘲弄」，讓他心中又氣又無奈，「我真的不知道為什麼做為一個魔術表演者要承受這個…最近感受到一些觀眾或多或少因為我而喜歡魔術，但瞬間又被打回現實…一生的志業被人踩在腳下蹂躪…我根本無法雲淡風輕的當作沒有發生過…一股很大的氣，卻無處宣洩」。