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罕病男買車遭歧視嘲笑　兒子力挺「我的避風港」被讚爆

駭客示意圖（圖／達志／示意圖）

▲許多網友留言歧視、嘲諷車主。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一名女業務將賣車成交的照片PO網祝賀，然而部分網友看到車主與新車的合照時，留下諷刺及歧視的言論，瞬間引來大批網友怒罵。對此，車主的兒子也出面幫爸爸說話，「希望你們留言區不是真的嘲笑他，他開車很安全的」。

該名女業務26日將車主與新車的合照PO網表示，男子非常客氣，通過電話交談便達成共識，見面後簽約購車，且還給她見面禮，讓她覺得非常不好意思，「真的客氣到不行」，「最後也辛苦X先生北上交車，也謝謝你一直以來都百般信任」。

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照片顯示，男子開心地站在新車旁合照，由於男子罹患罕見的軟骨發育不全症，因此身材矮小且不成比例，瞬間讓部分網友留言嘲諷並開玩笑。

Kuga...

Ford福特-佩佩發佈於 2024年2月25日 星期日

許多網友見狀立刻留言大罵，「一堆低級的人」、「不要覺得網路上什麼玩笑都能開」、「這些笑人的，希望將來你的子孫永遠健康」、「取笑他人先看看自己吧，你們只是比較幸運生的比較正常，也未必是好種」、「至少人家是真的靠自己的實力買車，比躲在鍵盤後面嘴砲的下三濫好多了」、「恭喜陳先生交車。仔細看內文，陳先生原本就是KUGA車主，各位網友可以放心了，另外業務發文一定會徵求本人同意的，畢竟有肖像權的考量」。

針對許多網友不禮貌的留言，男子的兒子也PO出與爸爸的合照表示，「這是我爸爸，我的避風港。他患有軟骨發育不全症，所以身材會比較矮小，希望你們留言區不是真的嘲笑他。他開車很安全的！把座椅調到最前面踩得到油門」。此則留言獲得2700多讚，遠勝於女業務文章的1700讚。

網友見狀也留言鼓勵，「恭喜牽新車！不要被酸民壞了好心情」、「沒事的，爸爸很優秀，你也很棒，恭喜爸爸提新車」、「車很帥，兒子也很帥！酸民太多，希望爸爸不要放在心上」、「恭喜爸爸，你們家感覺非常幸福」、「真心覺得家教很重要，我兒子如果長大也像你一樣，我會超驕傲」、「你爸爸看到你的留言，就夠了」、「你和你爸爸一定都是一個很棒的人，恭喜交車」。

▲▼罕病男買車遭歧視嘲笑　兒子力挺「我的避風港」被讚爆。（圖／翻攝臉書）

▲車主的兒子回文力挺爸爸，被網友讚爆。（圖／翻攝臉書）

根據「財團法人罕見疾病基金會」介紹，「軟骨發育不全症」是因骨骼異常而導致生長矮小的疾病，此症是最常見的遺傳性短肢侏儒症，其發生率約1／25000，是屬於體染色體顯性遺傳疾病。

患者因基因產生缺陷，導致長骨的生長受到抑制，所以患者的身材平均約為130公分。也正因為如此，常有人稱他們為「小小人兒」。另外，絕大多數的軟骨不全症患者皆是由於基因突變所致，也就是他們的父母親基因均正常，但在精子或卵子形成的過程中FGFR—3基因發生突變而造成孩子患病。

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