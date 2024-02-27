槍殺眷村「少爺」！涉案4台人+1泰女已進入金邊　泰柬兩國追緝中



▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。（圖下同／翻攝網路）



記者張君豪／台北報導

根據泰國當地媒體dailynews報導，泰國警方追查台人石茂強遭歹徒行刑式開槍爆頭命案出現重大進展，泰國警方調閱監視器發現最少4人涉案，開車將石男押往泰國曼谷蘇凡納布機場區旁的廢棄餐廳槍殺後棄屍，之後開著一輛紅色馬自達轎車逃離曼谷，並與另名泰籍女子會合後搭車穿越國境逃往柬埔寨首都金邊，泰國已會同柬埔寨警方共同成立專案小組、全力追查這批涉嫌槍殺台灣人的歹徒下落。

根據泰國媒體報導，發現涉嫌槍殺石茂強的居然也是旅泰台灣人、泰國移民局及警察部門公布涉嫌殺害石茂強的兇嫌是台籍男子胡豐源（HAU，PENG-YUAN、43歲）、王鴻騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）、褚宇凡（COU ,YU-FAN、24 歲）、林光遠（LIN ,KUANG –YUAN、36 歲）等4人，他們犯案後逃離現場後與接應的另名泰國籍女子Piyanuch Thammarat（22歲）包車逃往柬埔寨。





泰國警方調查，5人先開著紅色馬自達轎車，25日命案當天下午就從泰國、柬埔寨邊境的亞蘭縣邊境檢查站穿越泰國國境，抵達柬埔寨波貝，但因當時泰國政府尚未確定涉案人身分、也未取得法院逮捕令，4名台灣人並未遭邊境警察攔查。當晚19時許，柬埔寨警方發現5人已經抵達波貝縣城的賭場區。

泰國移民局確認5人涉案證據後，緊急通報柬埔寨警方，展開跨境追蹤5名涉嫌犯下槍殺石茂強的台泰籍犯嫌，警方調閱監視器後，發現他們開車逃往柬埔寨波貝賭場區閒晃，直到當晚9點才搭乘計程車從波貝轉往柬埔寨首都金邊，柬埔寨移民局、與警察部門正全力追緝5名歹徒。

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