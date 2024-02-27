新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

▲周五再有新一波強烈大陸冷氣團影響，周五到周日清晨全台降溫有感 。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

明天冷空氣減弱，不過周四下半天起將變天，北東有短暫陣雨，中部有局部短暫雨，周五到周日清晨強烈大陸冷團來襲，降溫範圍擴及中南部花東，不會只侷限北台灣，局部空曠地區單點低溫跌破10度以下，周五到周六冷空氣深厚，加上水氣通過，3000到3500公尺以上高山有機會降雪。

天氣職人吳聖宇表示，明天周三(28日)冷空氣會減弱，台灣附近風向逐漸轉變為高壓迴流帶來的偏東風，但台灣北部海面在冷暖交界面上，會慢慢有一個較弱的低氣壓發展起來，且向東北方向移動加深。

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吳聖宇說，受該低氣壓環流影響，高壓迴流偏東風主要影響的區域以東半部為主，西半部在台灣海峽這一側比較偏北風向，東半部有些局部短暫陣雨，西半部雲量較多，台中以北到北部為低雲比較明顯天氣，台中以南見到陽光的機會比較高。

▲未來一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

溫度方面，明天較過去幾天要來得回升，北部、東半部白天高溫會回升到21到24度，中部、南部高溫有25到28度，越往南越溫暖。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到15度或以下，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到17度或以下，日夜溫差大。

吳聖宇指出，周四台灣東北方的低氣壓繼續往日本加強，有機會變較強溫帶氣旋，對日本天氣影響不小。對台灣則是帶動地面鋒面掠過台灣附近，預估周四下半天到晚間鋒面掠過台灣，台灣風向很快再轉偏北到東北風，同時中層短波槽東移，華南雲雨帶水氣配合向東移動出來，北部、東半部周下半天後天氣開始有所變化，晚間降雨機會更高，北部、東半部有短暫陣雨，中部有局部短暫陣雨可能性。台灣海峽北部到台灣北部海面一帶是否有對流系統發展也值得觀察，機率不高，但不能排除。

周五到周六受中層短波槽東移帶動華南雲雨帶東移通過影響，吳聖宇表示，北部、東半部持續有短暫陣雨，中部及南部山區亦有局部短暫陣雨，只有南部平地可望維持多雲天氣，整體降雨機率較高，不過雨勢應該不大。周日有較乾空氣移入，天氣好轉，各地陸續會轉為多雲到晴的天氣型態。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，吳聖宇表示，周五一直到周日清晨，另一股較強的冷空氣南下，各地溫度下降偏低，這波冷空氣看起來厚度較深厚，影響範圍應該會擴及到中南部、花東等地，不會只侷限在北台灣。

吳聖宇指出，屆時中部、北部、東北部空曠地區在周五晚間到周日清晨之間低溫有機會降到10到12度，局部單點可能低於10度以下，南部、花東空曠地區也有機會降到13到16度，局部單點可能低於13度以下，強度應該是會達到強烈大陸冷氣團等級，周日白天之後溫度才會上升上來。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，由於周五到周六之間冷空氣較深厚，加上有華南雲雨帶要通過，吳聖宇表示，3000到3500公尺以上高山可能有些局部冰霰或雪發生的機會。

吳聖宇提醒，雖然已經進入春季，但是北方仍陸續有冷空氣南下機會，冷暖之間起伏會比較大，穿著上還有身體健康方面都要特別注意。