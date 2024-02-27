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3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

▲強烈大陸冷氣團影響 民眾做好保暖準備▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲周五和下周三將各別有一波冷氣團影響。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團影響到今天（27日），明天減弱，氣溫回溫，不過未來10天溫度起伏大，氣象粉專表示，3月上旬還有2波冷空氣接力南下，包括本周五、下周三，各有一波冷氣團。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，看來3月上旬冷空氣依然接力南下，包括本周五到周六、下周三到下周四，預估各有一波冷氣團。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，未來10天溫度起伏大，最近感冒的人非常多，要多注意身體健康狀況。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，這波強烈冷氣團明天周三白天減弱，不過周四晚上有一道鋒面接近，周五鋒面通過後，後面又有冷氣團或強烈大陸冷氣團接力，影響到周日白天才會減弱，下一周仍有一波波冷空氣影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華說明，周五鋒面通過後，有冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，溫度下降，北部高溫將從周四25度，降到周五18度、周六14度；南部高溫也將從31度降到28度，再下滑到24度。

伍婉華指出，周六清晨最冷，馬祖低溫5度，金門8度，中部以北、東北部10到11度，澎湖、南部、花蓮低溫13到14度，台東15到16度，下周一白天冷氣團減弱，溫度就會回升，但下周仍有一波波冷空氣影響。

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