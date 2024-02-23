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OpenAI員工比「睡6小時兄妹」還操？作息表曝光　工作12小時到半夜

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲ OpenAI員工分享自己一天的作息，引發網友熱議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

北市一對國小兄妹每天只睡6小時的行程表引發熱議，美國新創公司OpenAI一名技術人員搭上話題，分享一日作息，可見他從早上9點45分進公司後就馬不停蹄地工作，直到下午4點半才有時間稍作休息，下班回到家後還是繼續coding，凌晨1點多才上床睡覺。

曾在Google擔任高級研究科學家的Jason Wei去年跳槽OpenAI，擔任AI研究員。他21日在社群平台X分享自己身為OpenAI技術人員的每日作息，至今累積逾83萬點閱，引發網友熱議。

[上午9:00] 起床。
[上午9:30] 搭Waymo（自動駕駛汽車）通勤到舊金山Mission SF，路上去Tartine買酪梨吐司。
[上午9:45] 背誦OpenAI守則。向優化之神禱告。學習《痛苦的教訓》（The Bitter Lesson，電腦科學家Richard Sutton對AI發展史的著作）。
[上午10:00] 用Google Meet開會。討論如何用更多數據訓練更大的模型。
[上午11:00] 寫code用更多數據訓練更大的模型。
[中午12:00] 在餐廳吃午餐（素食，無麩質）。
[下午1:00] 實際用更多數據訓練更大的模型。
[下午2:00] 基礎程式問題除錯。
[下午3:00] 監督模型訓練。玩Sora。
[下午4:00] 在剛才訓練的大模型上提示工程。
[下午4:30] 休息一下，坐在酪梨椅上。不知道Gemini Ultra到底有多棒。
[下午5:00] 腦力激盪模型演算法可能的改進方法。
[下午5:05] 結論是修改演算法風險太大，增加計算和數據規模較為安全。
[下午6:00] 吃晚餐，蛤蜊巧達湯配Roon。
[晚上7:00] 通勤返家。
[晚上8:00] 喝杯紅酒後繼續寫code，鮑爾默高峰（Ballmer Peak，指工程師喝醉到一定程度後效率特別高）即將來臨，
[晚上9:00] 分析實驗運行。我對wandb又愛又恨。
[晚上10:00] 啟動實驗，讓它跑一個晚上，隔天早上看結果。
[凌晨1:00] 實驗真正開始。
[凌晨1:15] 睡覺時間。有納德拉（Satya Nadella，微軟執行長）和黃仁勳（Jensen Huang，輝達執行長）在空中守護。只需要壓縮就好。晚安。

▲▼ 工程師,電腦,工作。（圖／CFP）

▲ Jason Wei每天馬不停蹄工作。（示意圖／CFP）

Jason Wei的忙碌行程吸引眾多網友朝聖，紛紛留言表示，「如果他們一年付我100萬美元，我願意這樣工作」、「真是漫長的一天」、「這是真的」、「一天工作12小時？聽起來好糟」、「你沒寫到發推文的時間」。

這則貼文被轉發PTT後也引發台灣網友熱烈討論，「真操」、「好辛苦喔，忙到半夜，不愧是頂級企業」、「看起來好辛苦的幸福工作」、「有夠操，可是工作內容真的不錯」、「這工作內容很爽又自由好不好，加上這薪資根本幸福」、「好像我研究所的生活喔，工時有夠長」、「還好吧我最近看到小學生的作息5：30就要起床寫功課了」。

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關鍵字：

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