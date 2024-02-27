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大陸網路平台「天涯社區」遭申請破產　被追討逾4600萬

▲▼「天涯社區」坦承資金出問題　將直播籌款全力重啟。（圖／翻攝天涯社區）

▲中國網路平台天涯社區遭申請破產。（圖／翻攝天涯社區）

文／中央社

盛極一時的中國網路平台「天涯社區」經歷停止運作、金流問題與義賣募款等事件後，26日傳出遭申請破產。據報導，被執行總金額超過人民幣1051萬元（約新台幣4610萬元），另有限制消費令及股權凍結。

據財聯社引述中國企業資訊整合平台「天眼查」，天涯社區網路科技股份有限公司新增一則破產審查案件，申請人為張鑫，承辦法院為海南省海口市中級人民法院。據風險資訊顯示，目前被執行總金額超過1051萬元，此外還存在多項限制消費令及股權凍結資訊。

報導提及，在申請破產之前，天涯創始人邢明在今年1月間遭海口市中級人民法院裁定凍結「天涯社區網路科技股份有限公司」與「海南達維互聯網投資管理有限公司」兩家企業的股權，總市值分別為3512萬元、1485萬元，凍結期限均為3年。

根據中國企業登記資料，「天涯社區網絡科技股份有限公司」成立於1999年4月，法定代表人為邢明，有16家轉投資企業，其中14家仍存續，涵蓋網路科技、文化傳播、電子商務、投資領域。

2023年4月下旬，「天涯社區」傳出因資金問題而暫停營運，隨後前天涯執行總編宋錚與多名員工發起直播義賣活動，盼能募得支付機房費用的資金以重啟天涯，然而最後結果不如預期。

「天涯社區」曾一度是中國頭號網路平台，更是中國年輕人關注時事焦點、全球大事、思想交流的重要場域。據官方數據，截至2022年5月，註冊用戶已超過1.3億，月覆蓋用戶超過2.5億。然而營運方式未能跟上時代潮流，而被其他網路平台超越，加上自媒體興起，更使網友選擇多元化，用戶大幅流失，最終只能逐步退出歷史舞台。

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