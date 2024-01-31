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社會 社會焦點 保障人權

火災波及鄰居遭判賠3100萬害破產　貨運行老闆喊冤

▲▼邱于軒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲市議員邱于軒（右）協助吳姓貨運公司負責人（左） 召開說明會。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳥松區2018年發生一起火災，導致一家貨運公司和倉庫燒毀，消防局事後鑑定起火點在貨運公司，事後倉庫向貨運公司吳姓負責人求償，法院也判賠3100多萬，但吳姓負責人認為整起火災疑點重重，他今（31）日在市議員邱于軒的協助下召開說明會喊冤，質疑市府相關局處疑有行政怠惰的情況，害他傾家蕩產。

邱于軒表示，這起火災發生在2018年6月18日凌晨1時許，位於鳥松區松埔路6-18的貨運公司和6-20號的倉庫發生火災，事後消防局認定是貨運公司因水族箱設備短路起火燃燒引發火災，續賠償事宜造成貨運公司吳姓負責人傾家蕩產。

▲▼邱于軒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲市議員邱于軒。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳姓負責人在會上質疑，究竟真正起火點在何處？到底是誰下的指導棋「電線走火就不必賠？！」、火災鑑定報告為何沒送去消防署鑑定？未合格的實驗室為何還開報告？開出來的報告為何沒有蓋章？消防鑑定直指辦公桌上魚缸的小型抽水馬達，但是消防局查扣的證物是庫存的大型沉水馬達，兩者完全不同。

邱于軒表示，說明會希望透過個案的陳述及各局處專家們的專業經驗分享，讓政府當局、社會大眾在遇到類似狀況時，可以有具公平性、公信力的判決，也讓消防安全的問題得到更多重視，例如消防局鑑定相關經費僅有76萬元，是否足夠？都需要各界一起來討論。

▲▼邱于軒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲市議員邱于軒（右）協助吳姓貨運公司負責人（左） 召開說明會。（圖／記者陳宏瑞攝）

對於吳姓負責人的質疑，消防局解釋說，當初火災發生時，是貨運行先冒出火花，24分鐘後隔壁的倉庫的火災警示器才響，第一時間目擊證人吳姓負責人也都在筆錄中坦承，全案刑事、民事部分經過7個法院的審理確定，消防局的鑑定報告也經法院採信沒有問題，目前吳姓負責人上訴到高雄高等行政法院，消防局不便在庭外進行發言。

至於遭質疑的鑑定實驗室沒有認證一事，消防局也說，高雄市的鑑定實驗室是經過高檢署選任的鑑定機關中選出，鑑定結果也在法院中被採信，而目前的年度鑑定預算76萬如有不足，消防局也會在各科室預算中勻支，不會有預算不足的問題。

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