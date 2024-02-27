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地方 地方焦點

城鄉均衡發展建設地方亮點　引領花蓮朝國際城市邁進

花蓮亮點建設（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

▲花蓮縣新建總圖書館，預計將於115年完工。（圖／翻攝自花蓮縣政府官網）

地方中心／綜合報導

看山看海，欣賞壯麗景致，走訪小鎮老街，探尋地方的故事，花蓮的慢生活令人著迷，每次造訪都有不同體驗，這幾年更是不一樣了，不僅運用數位創新與智慧科技縮短城鄉差距，從好山、好水升級到好科技，也持續完善各項基礎建設，讓全縣發展更平衡，其中，多項設施結合在地特色進行規劃，如：日出大道、原民建設、圖書總館、全台唯一海景的北濱極限運動場等，在在展現了花蓮獨有的風情。花蓮致力成為觀光友善的國際智慧城市、有機首都，達到淨零排放永續價值，這些努力的成果將引領民眾邁向幸福城市的未來。

建設發展藝文、在地文化 展現地方獨有樣貌
來到花蓮，除了能夠盡情感受大自然的美妙，還可以沉浸在豐富多彩的文化氛圍中，如：玉里馬太林原住民文化園區、吉安鄉阿美族文化館、鳳林校長夢工廠等地，每個地方都散發著獨特魅力，蘊藏著值得一探的歷史與傳統。

花蓮縣政府持續整合藝文資源，積極辦理各項藝文活動、展覽、文化資產保存及圖書推廣，也力推具有當地特色及文化意涵，兼具觀光休閒的文化建設，針對各鄉鎮閒置空間賦予新生命，重新整建為藝文中心、多功能文化館等，為民眾提供更舒適、多元的藝文場所。

花蓮亮點建設（圖／翻攝自花蓮觀光資訊網）

▲縣府積極優化各項館舍，圖中為花蓮縣文化局美術館。（圖／花蓮縣政府提供）

除了從藝文發展看見花蓮地方的文化創意量能，透過閱讀力，也能彰顯一座城市的文化內涵。縣府針對13鄉鎮市圖書館軟硬體設施設備協助提升，社區每個人都可以應用，另預計115年完成新圖書館的興建，同時進行演藝廳及美術館設施改善，打造豐富優質的閱讀環境，帶來嶄新且熱絡的閱讀風貌。

此外，花蓮縣文化局美術館自110年12月起進行封館大規模整修，歷經兩年工程於112年底竣工，並於113年2月17日舉行揭牌儀式，兩年翻修期間，同步就館藏進行全面性的盤點及典藏室的翻新，針對過去難以見天日的數百件藏品，首次辦理《美之拓樸─花蓮美術館典藏作品展》，精選近百件作品，以歷史脈絡式的鋪陳，以及人類學及美學的觀察理路，規劃四大展區：斷裂與再生（1930-1950）、島嶼隱身（1950-1987）、後山與前山（1987-2000）、近現代與美術運動（2000-至今），呈現花蓮近代美術脈絡全貌，帶領民眾共享花蓮美術發展脈絡。

依據在地特色推動觀光休閒 南北平衡發展
花蓮不僅擁有多樣化的文化資產，地理環境依山傍海，挾帶觀光優勢塑造了眾多的打卡熱門景點，像是有「花蓮人的後花園」之稱的美崙山步道，經修建後，不管是健行、運動或親子遊樂，這條親山步道路線很適合各年齡階層漫步前行，往上來到眺望台，還能欣賞花蓮別緻的山嵐美景。

另外，美崙溪畔的將軍府1936園區延續文化部再造歷史現場1.0及2.0計畫、花蓮縣政府預算等經費挹注，自109年8月開工至今將近三年半歷程，已進入園區工程收尾階段，施工圍籬逐步拆除，已可預見未來園區風貌，園區預計驗收後，將於今年上半年進入試營運開放參觀階段。工程計畫完成古蹟歷史建築共八棟建築修復，全區搭配園區夜間燈光、植栽、步道、休憩空間及兼具防災滯洪景觀水池，創造花蓮新亮點。

花蓮亮點建設（圖／翻攝自花蓮觀光資訊網）

▲將軍府1936園區預約參觀及試營運開放時段等相關資訊，後續將於花蓮縣文化局臉書粉絲專頁逐步公布。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府也以日出大道為中心，結合在地特色打造市區觀光核心，串聯周邊現有的東大門夜市、鐵道文化園區、極限運動場、洄瀾灣流等商圈與休閒活動場地，未來還會有原住民文創園區、日出大道藝文基地、鐵路醫院古蹟，以及規劃中的南濱滯洪池、綜合多功能商場BOT，為遊客及鄉親提供更多休憩場域。

花蓮縣政府展開全面性的規劃，致力於拉近城鄉差距，從北到南，各鄉鎮的群族文化推動各項文化建設，13鄉鎮皆具有獨特的觀光藝文特色，同時優化交通，在區域均衡發展上下了不少功夫，提升各區發展，讓花蓮不斷往前，朝向國際之都邁進。

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關鍵字：

花蓮建設國際智慧城市美崙山日出大道

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