對2樓鄰居射沖天炮！還嗆「恁北在驅魔」　桃園恐怖男下場慘曝

▲桃園市徐姓男子去年1月底在鄰居門前施放鞭炮，鄰家姊妹憤而報警處理，徐在員警前怒嗆「再報警試看看，不會放過妳」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區徐姓男子與鄰居姊妹關係不睦，去年1月底，徐在姊妹家門前施放鞭炮，引起姊妹不滿報警，大園警方到場處理時，徐竟恐嚇鄰居姊妹「再報警試看看，不會放過妳」，員警離去後，徐又以沖天炮射向徐姓姊妹2樓住處，再嗆「下次換別種就不知道了」。桃園地檢署調查時，徐男坦承犯行，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌將徐男起訴。

檢警調查，38歲的徐姓男子去年1月23日晚間近7時許，在鄰居姊妹門前施放鞭炮，巨大聲響引發姊妹不滿，憤而報警處理，大園警方到場時，徐對鄰居姊妹嗆「妳再報警試看看，我不會放過妳」，員警離去後徐心生不滿，再度以沖天炮射向姊妹2樓住處，怒嗆「這是最後一次，下次換別種就不知道了」，鄰居姊妹心生恐懼再度報警處理。

檢方複訊時，被害姊妹指稱，徐男施放鞭炮時恫嚇稱「恁北是在驅鬼看不懂喔、祝妳住精神病院」，說罷還以鞭炮擲向其停放轎車，導致保險桿凹陷損害；徐男則辯稱「當天確實有放鞭炮，但不犯法，當時在過年期間，提到驅鬼是指民俗上趕年獸」，至於祝她住精神病院，「是其口齒不清，祝你賺大錢」等語，因被害人指證歷歷，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌將徐提起公訴。