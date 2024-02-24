　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對2樓鄰居射沖天炮！還嗆「恁北在驅魔」　桃園恐怖男下場慘曝

▲桃園市徐姓男子去年1月底在鄰居門前施放鞭炮，鄰家姊妹憤而報警處理，徐靜在員警前怒嗆「再報警試看看，不會放過妳」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市徐姓男子去年1月底在鄰居門前施放鞭炮，鄰家姊妹憤而報警處理，徐在員警前怒嗆「再報警試看看，不會放過妳」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區徐姓男子與鄰居姊妹關係不睦，去年1月底，徐在姊妹家門前施放鞭炮，引起姊妹不滿報警，大園警方到場處理時，徐竟恐嚇鄰居姊妹「再報警試看看，不會放過妳」，員警離去後，徐又以沖天炮射向徐姓姊妹2樓住處，再嗆「下次換別種就不知道了」。桃園地檢署調查時，徐男坦承犯行，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌將徐男起訴。

檢警調查，38歲的徐姓男子去年1月23日晚間近7時許，在鄰居姊妹門前施放鞭炮，巨大聲響引發姊妹不滿，憤而報警處理，大園警方到場時，徐對鄰居姊妹嗆「妳再報警試看看，我不會放過妳」，員警離去後徐心生不滿，再度以沖天炮射向姊妹2樓住處，怒嗆「這是最後一次，下次換別種就不知道了」，鄰居姊妹心生恐懼再度報警處理。

檢方複訊時，被害姊妹指稱，徐男施放鞭炮時恫嚇稱「恁北是在驅鬼看不懂喔、祝妳住精神病院」，說罷還以鞭炮擲向其停放轎車，導致保險桿凹陷損害；徐男則辯稱「當天確實有放鞭炮，但不犯法，當時在過年期間，提到驅鬼是指民俗上趕年獸」，至於祝她住精神病院，「是其口齒不清，祝你賺大錢」等語，因被害人指證歷歷，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌將徐提起公訴。

 【更多新聞】

桃園無良洗砂場污染社子溪...不法獲利近億　5人下場慘曝

偷車賊才上路就車禍肇事逃逸　警田間追逐數百公尺擒獲

國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落

 

 

ET快訊
她性愛片被外流！　閨蜜下載「傳給老公放IG分享」
快訊／12:37規模5.0地震！　最大震度4級
不識字沒考駕照　74歲翁：孩子應要有人帶、我開車也不快
綜藝大哥電視台激戰女星！啪啪聲狂響　警衛闖入撞見三腳獸
擴大！　致癌「蘇丹紅」增至3批、下游至少10業者
米可白傳秘戀小2歲男星！　經紀人揭交友狀況：她桃花很旺
台積電熊本廠「蓋在高麗菜田旁」　員工通勤時間驚呆
Makiyo變超瘦！認有新對象　已跟兒子見面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高粱喝太嗨！她被運將「丟包路邊險被撞」　脫衣一路跑給警察追

窄巷碰瓷假車禍！見車來「預備1秒鐘後趴地」　搞笑畫面曝光

不識字才沒考駕照！撞3姊弟害重傷　肇事阿伯自責...到處求神祈禱

上完廁所行李全「消失」？　他拿走2物挨罰1萬元

對2樓鄰居射沖天炮！還嗆「恁北在驅魔」　桃園恐怖男下場慘曝

高雄知名土魠魚店「氣爆現場曝光」　衛生局補刀：限期改善

服刑父赴院探遭撞2女兒　喊她名字「爸爸來了」妹妹心律出現反應

她性愛片被外流！閨蜜下載「傳給老公放IG分享」　下場曝光

怪賊專挑捷運站廁所「拆五金零件」　想賣錢變現...1個半月撬8件

他開雙門跑車受檢...拉車窗飄濃郁K味　帽T藏17包：酒店買的

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

高粱喝太嗨！她被運將「丟包路邊險被撞」　脫衣一路跑給警察追

窄巷碰瓷假車禍！見車來「預備1秒鐘後趴地」　搞笑畫面曝光

不識字才沒考駕照！撞3姊弟害重傷　肇事阿伯自責...到處求神祈禱

上完廁所行李全「消失」？　他拿走2物挨罰1萬元

對2樓鄰居射沖天炮！還嗆「恁北在驅魔」　桃園恐怖男下場慘曝

高雄知名土魠魚店「氣爆現場曝光」　衛生局補刀：限期改善

服刑父赴院探遭撞2女兒　喊她名字「爸爸來了」妹妹心律出現反應

她性愛片被外流！閨蜜下載「傳給老公放IG分享」　下場曝光

怪賊專挑捷運站廁所「拆五金零件」　想賣錢變現...1個半月撬8件

他開雙門跑車受檢...拉車窗飄濃郁K味　帽T藏17包：酒店買的

一堆人把洗衣機放廚房！他傻眼喊「什麼怪設計」　PTT曝：比較省啊

統一獅結束高知移訓今晚返台　明起打17場自辦熱身賽

元宵、湯圓「最大差異」曝光！冒2現象別買

全球限量19台！義大利設計公司推「尾巴可拆換跑車」已賣出一半

高粱喝太嗨！她被運將「丟包路邊險被撞」　脫衣一路跑給警察追

限時5天！超商哈根達斯「下殺5.9折」開吃　雪糕、迷你杯通通都有

安以軒爆加入《浪姐5》復出！最新名單瘋傳…鬼鬼、柯佳嬿在裡面

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

華人無國界教師學會徒步進「新北極偏學校」　在烏來最深處

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

竊賊疑遭「私刑」胰臟破裂亡！恆春分局1警遭收押

彰化3姊弟被撞阿伯自責　弟受1驚嚇難入眠

同事告白人妻激戰3次　尪報警才知被綠

台中妹喝爛醉！隔天裙子、內褲都不見了

賓士女秀下限！當街深蹲原因曝

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

快訊／台南民宅嚴重火警　母子成焦屍

即／北市工地突下陷　路旁停車格「整排車側翻」

更多熱門

相關新聞

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟昨天晚間放學返家，步行到建國路與美港路口，遭到74歲蕭男駕駛撞飛，姊妹插管命危。由於姊弟的父親目前正在台中監獄服刑，獄方以最速件陳報法務部矯正署核准後，23日晚上8時許戒護陳姓爸爸前往醫院探視，希望藉由當面的關懷給予受傷三姊弟親情的撫慰。

惡鄰騙印鑑變賣老透天　身障兒流落街頭乞討

惡鄰騙印鑑變賣老透天　身障兒流落街頭乞討

屋主私人地「裝鐵門」　鄰居沒得停怒開嗆

屋主私人地「裝鐵門」　鄰居沒得停怒開嗆

恐怖男深夜硬幣狂擲地板音　樓下求安靜竟被挖眼睛

恐怖男深夜硬幣狂擲地板音　樓下求安靜竟被挖眼睛

買房如何避開惡鄰居？過來人授「專業7招」

買房如何避開惡鄰居？過來人授「專業7招」

關鍵字：

惡鄰姊妹二度施放鞭炮恫嚇不會放過妳

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

陳珮甄爆遭作家H封鎖

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面