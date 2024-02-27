2男違停紅線正要開走遭喝斥　怒抄球棒痛毆麵店老闆

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區昨天（26日）2名男子到國中路一帶訪友，將借來的轎車違規停放在路口某間麵店前，引發麵店老闆不滿，走出店面怒斥「幹！這裡不能停車啦！」雙方因此爆發口角，2名男子持棍棒毆打麵店老闆，造成全身多處擦、挫傷，送醫治療後並無大礙，警方事後通知2名男子，並依傷害罪偵辦。

▲廖、陳2人將車違停在麵店前，遭到老闆怒斥，聯手持棍棒追打、痛毆老闆。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天下午4時許，33歲廖姓男子向友人借車，載著33歲陳姓男子，從三重地區出發到永和找朋友，由於永和地區地狹車位難尋，廖男將車違規停放在國中路某處紅線，隨後下車準備離去。當時經營麵店的64歲陳姓男子正準備開門做生意，而找完朋友的廖、陳2人也剛好返回車上。

▲廖、陳2人將車違停在永和國中路某處麵店前，隨後前往找朋友，擋住店家做生意。（圖／記者陸運陞翻攝）

2人回來牽車時發現，麵店老闆陳男正準備開門，點頭、招手示意將要離開，但陳男卻怒斥「擋到我做生意了」、「幹！紅線不能停車啦」，2人也隨即回嗆「在譙三小」，雙方因而爆發激烈口角，盛怒的廖、陳2人從後車廂拿出球棒，對麵店老闆陳男一陣痛毆後開車離去。

警方獲報抵達，將遭毆傷的麵店老闆送醫治療，所幸並無大礙。警方以車追人，循線查到住在三重地區的車主，廖、陳2人得知後，自知遭警方鎖定，昨日深夜自行到案說明，2人都坦承因停車糾紛，憤而動手傷人。詢後，警方依傷害罪，將動手的廖男、陳男函送新北地檢署偵辦。