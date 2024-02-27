陳建仁喊「520和蔡英文同進退」　周玉蔻：賴清德找小英幫留大仁哥

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對有媒體報導，民進黨總統當選人賴清德為考量政局穩定，有意留任現任院長陳建仁，陳建仁27日回應，沒有這回事，當時蔡總統邀請他當行政院長時，就是講好到520，會陪蔡英文一起同進退。對此，媒體人周玉蔻表示，「大仁哥續任閣揆是威廉智慧的決定，那賴清德就要去找小英幫忙留下大仁哥啊。」

民眾黨立委張啟楷今日質詢時指出，有媒體報導賴清德有意要留任陳建仁，而陳建仁答詢時回應，「沒有這回事」，強調學術研究一向是他的最愛，會回到中央研究院從事學術研究。張啟楷追問，什麼狀況下可能留下？陳建仁透露，「對我來說，我已經離開學術一段時間，我應該回去」；張再問，若是總統蔡英文親自開口也不會留下？陳說，「當時蔡總統邀請我當行政院長時，就是講好到520，陪她一起同進退」。

對此，周玉蔻今日在臉書發文表示，大仁哥續任閣揆是威廉智慧的決定，他今天在立法院回答立委詢問說「要和蔡總統做到520同進退」，「那賴清德當選人就要去找小英幫忙留下大仁哥啊。」

不過，有網友在貼文下方留言，「大仁哥的確是超棒的人選，可是看到三黨不過半的非綠立委亂七八糟地質詢，真的又很不忍心」、「不要，捨不得大仁被欺負」、「蘇貞昌回鍋或許也是智慧的決定，用來對付垃圾國民黨非常適合」等。