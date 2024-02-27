陸15歲少年刷軍事短片沉迷　假扮「上尉」衝武裝部謀職被識破

▲四川一名15歲少年沉迷軍事短影音，假扮上尉去武裝部求調職被識破。（圖／翻攝松潘公安）

記者魏有德／綜合報導

四川一名15歲男孩長期沉迷於刷「軍事短影音」，遂上網購買解放軍武警部隊作戰服，製作「特種部隊」工作證，一圓軍迷夢。不僅如此，他還在社群朋友圈裡時常發布「軍人」照，被不少網友點讚，讓他「自信心」大漲，使他在現實生活中假扮「上尉」跑到地方武裝部替自己辦理「工作」調動，被識破交由警方處置。

▲少年在網路上製作的假證件。（圖／翻攝松潘公安）

《澎湃新聞》報導，松潘公安通報，2月26日中午，四川省阿壩州松潘縣人民武裝部來了一位自稱何鵬的武警某部「上尉」，他遞交「材料」，要求工作人員辦理其調入若爾蓋縣某部服役。武裝部工作人員一眼看出小伙子的「材料」有問題，於是報警處理。

▲少年購買的部隊肩章。（圖／翻攝松潘公安公眾號）

松潘縣公安局古城派出所調查顯示，這名25歲「上尉」並非現役軍人，也沒有一名叫做「何鵬」上尉，這名前往地方武裝部「調職」的現役軍人竟是四川廣元市蒼溪縣的一名15歲少年阿力（化名）。

阿力父母親表示，「孩子經常愛刷軍事短視頻（短影音），很痴迷。」對此，松潘公安認為，此案因涉及未成年，且未造成嚴重後果，對阿力的行為作出處罰決定，但不執行，至於在網路上買賣軍裝、辦假證的相關情況，正在調查處理。

▲少年寫的調職信。（圖／翻攝松潘公安公眾號）

根據大陸《軍服管理條例》規定，穿著軍服或軍服仿品冒充軍人招搖撞騙者，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪者，依法追究刑事責任；非法生產、銷售、買賣軍服或仿製品的，處1萬元（人民幣，下同）以上10萬元以下罰款，直至吊銷營業執照、依法追究刑事責任。