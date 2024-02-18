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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／海軍「劍龍級潛艦」下潛畫面曝　雄二、雄三射擊秀火力肌肉

▲▼劍龍級潛艦。（圖／翻攝自中華民國海軍官網）

▲劍龍級潛艦。（圖／翻攝自中華民國海軍官網）

 記者陶本和／台北報導

在農曆春節過後，中共對台灣的軍事侵擾一直都沒有停歇。根據國防部近日公布的共軍動態，16日偵獲共機7架次、共艦5艘次；在18日同樣也偵獲共機7架次、共艦5艘次，更也偵獲空飄氣球2枚。我軍則運用任務機艦應處，海軍日前也釋出一支題為「破浪者」的影片，除了曝光劍龍級潛艦下潛畫面，也釋出各式對空飛彈如雄二、雄三反艦飛彈射擊畫面。

不論是春節期間，還是春節過後，共軍對台的軍事侵擾行動從未停止，這也顯示國軍守護國家任務沒有假期。根據國防部近日釋出的資訊顯示，16日上午6時至17日上午6時偵獲共機7架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動，另也偵獲1枚中共空飄氣球凌晨1點41分進入應變區，距離基隆西北78浬，高度2萬呎。

此外，國防部今天也公布，17日上午6時至18日上午6時，同樣偵獲共機7架次、共艦5艘次；同時，也偵獲空飄氣球2枚。而我軍則運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

事實上，海軍近日也釋出一段題為「破浪者」的短片，片頭就釋出劍龍級潛艦展現戰訓緊急下潛畫面；另外，也釋出海軍各式對空飛彈，以及雄二、雄三反艦飛彈精準射擊的震撼畫面。

海軍司令部表示，海軍全體官兵將戮力戰訓本務工作，在各個崗位上克盡職責，不舍晝夜捍衛海疆安全，請國人繼續給我們支持及肯定，與我們一起勇往前航。

 

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