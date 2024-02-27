屏東東港2個月3起死亡車禍　驚悚影片曝！警3天大執法

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局轄內今年不到兩個月發生3起死亡車禍，包括行人過馬路遭機士擦撞死亡，以及自小客車與騎士路口擦撞，騎士送醫不治，畫面都相當驚悚；警方27日起一連3天加強交通取締勤務，籲請用路人遵守交通規則，確保交通安全。

▲東港光復路與新勝街路口交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台17線大鵬路段。

東港警分局統計112年度轄內交通事故資料，道路型態為「交岔路口」的交通事故共發生468件，其中1-2月死亡事故發生2件；今年1月至2月道路型態為「交岔路口」的交通事故計發生56件，其中死亡事故已發生3件。分別是發生於1月9日台17線大潭路口，機車騎士撞及穿越馬路人86歲婦人，婦人送醫不治；1月21日東港光復路新勝街口自小客車與與機車騎士擦撞，32歲男騎士死亡；2月24日，58歲男開車行經東港大鵬灣環灣道路，自撞電線桿死亡。

為有效防制交通事故發生，東港警分局於2月27、28、29日，在易肇事路段執行交通守望及稽查勤務，針對重點違規加強交通執法。同時於公告處所執行測速照相，針對超速違規逕行舉發，請駕駛人務必依限行駛不超速，安全才是回家唯一的路。



警方強調，對於用路人「無號誌路口停讓、禮讓行人、行人不違規」等駕駛習慣培養也是重要的工作，外出除審酌自身身體狀況以外，無論徒步或者駕駛機車、汽車，隨時保持「防禦駕駛」概念，對於任何潛在危險保持警覺，行經路口應降低速度，隨時保持剎停，確認左右前後狀況再通過路口。



另東港警方會持續辦理交通安全宣導，增加駕駛人路口停讓、減速慢行的交通觀念；另針對高齡長輩加強宣導，希望年長者務必遵守交通規則，以保障自身及用路人安全。