藍營有意挖角楊寶楨？　黃瀞瑩：她不會放棄信念轉投他黨

▲前民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人楊寶楨19日含淚辭去發言人及黨團副主任職位，隨後傳出國民黨內有意挖角楊寶楨。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，楊寶楨對於民眾黨信念強烈執著的程度比他們每個人都強，感受得到她對於民眾黨的熱愛和喜愛，不會輕易放棄這樣的信念，或者是轉投入其他政黨。

對於外傳國民黨內有意挖角楊寶楨，黃瀞瑩昨日在節目《黃揚明嗆新聞》中指出，楊寶楨對於民眾黨的信念很強，尤其上次參選松信區議員時完全不掛布條，就是在執行民眾黨主席柯文哲的戰法。此外，楊寶楨受訪時講到哽咽的那句話，其實是感謝柯文哲和民眾黨對她的栽培，某些部分是回想到自己，過往從民眾黨發言人一路走來，有很多的點點滴滴，可能有很多辛酸血淚是沒有透露出來的。

不僅如此，黃瀞瑩也提及，九合一大選時，楊寶楨還參與過街頭開講的活動，「在這一系列的過程之中，感受得到她對於民眾黨的熱愛和喜愛，對於民眾黨信念強烈執著的程度比他們每個人都強，所以我覺得她不會輕易放棄這樣的信念，或者是轉投入其他政黨，當然還是要跟寶寶說一句，充飽電了就歡迎回來。」

黃瀞瑩表示，她與楊寶楨相處下來，覺得她是一個勇敢又堅強的人，只是她的勇敢與堅強不容易透露出來給大家看到。她提及，楊寶楨有時候會去挑戰一些政論節目，她每次看到楊都會說，「我真的不懂你怎麼有這個勇氣，因為我都覺得去上那個節目，上了1天要休息3天，因為心會很累」，但楊寶楨卻能夠維持笑容坐在那，大家也知道楊寶楨驍勇善戰的個性，兇起來也是不饒人的。

黃瀞瑩也坦言，這次楊寶楨辭職，她是真的有點驚訝，也有點嚇到，但同時她也坦言，有段時間她的心情也跟楊寶楨蠻像的，因為這工作就是不斷地在輸出、一直在講話，不斷地把自己內心的東西拿出來給大家，但卻沒有時間可以輸入，就會覺得自己有一天會突然整個空掉的感覺。

黃瀞瑩說，尤其在楊寶楨的位置，工作內容是做黨內的新聞輿情、文宣，這個工作的回報和成就感少之又少，很難馬上看到效果，「如果寶楨真的很想休息，那當然給她一個空間和時間，讓她充電一下，回來後會比以前更加有戰力。」