楊寶楨、陳智菡被編造內鬥故事　民眾黨：2貼心女將的溫柔遭惡意曲解

▲民眾黨發言人楊寶楨請辭。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨團副主任的發言人楊寶楨請辭，出面受訪時哽咽落淚，儘管表示並非內鬥，但仍不斷被外界質疑與新任的黨團主任陳智菡有關，甚至爆出黨內人士質疑楊寶楨「被請辭」。民眾黨發言人李頂立21日下午出面闢謠，強調此事竟變外界「創作大賽」，明明看到2位貼心女將的溫柔，卻被外界曲解成惡意，相當荒謬。

民眾黨21日中午召開中央委員會，並於會議結束後，由發言人李頂立出面轉述，說明黨內通過7項人事案，分別為新聞輿情部主任吳怡萱、組織發展部主任黃成峻、組織發展部副主任林昭印、社會發展部主任張清俊、社會發展部副主任曾鼎文、青年部副主任劉昱鴻、台東縣黨部主委陳宏宗。

另外，面對楊寶楨請辭一事延燒成內鬥，李頂立表示，現在延燒成一個「創作大賽」與「編故事大賽」，有必要正式說明，「不管是說『被離職』或『被內鬥』，完全就是子虛烏有，完全編造故事。」但可怕的是鋪天蓋地、三人成虎，所以有必要嚴正駁斥。

李頂立提及，楊寶楨是他的前同事，過去在民眾黨服務多年與打選戰，一路從發言人角色至文宣部、黨團副主任，其實表現非常出色，陪民眾黨參與大小戰役，選戰過程中也相當辛苦，所以幾年下來開始思考是不是要休息，畢竟選後民眾黨拿下近3成選民支持，且順利達到「三黨不過半」，對楊寶楨來說，已經完成心目中階段性目標。

▲民眾黨發言人李頂立。（圖／記者袁茵攝）

李頂立指出，選後事務非常繁忙，由於楊寶楨是黨團副主任，新舊委員交接等任務都沒停下，所以楊負責任的做到開議前一天、交接到最後一天，「相信這是她的貼心，交接到最後一刻，不影響人事運行，這是前發言人楊寶楨對黨的貼心。」

李頂立說，而外界不斷點名的黨團主任陳智菡，大家都明白此職務懸缺已久，過去都是由副主任代理，而選後考量新國會新氣象，要有高度政治新聞敏感度、熟悉政治攻防的人擔任此角色，因此人選就是陳智菡，且經過相關程序，包括立法委員們在黨團同意通過。

李頂立強調，陳智菡人事案是用人唯才、合情合理，「楊寶楨的事情跟陳智菡基本原因不相干，時序不相連，搭在一起說是內鬥或被離職，都是非常荒謬。」而陳智菡也明白，倘若在開議前人事異動，肯定被外界擴大解讀，但評估維繫黨團運作才最重要，所以承攬了相關砲火，也是她的貼心。

李頂立認為，以自己身為發言人與同事的立場來看，「看見的是這2位貼心女將不說出口的溫柔，卻被外界擴大曲解成惡意，相當荒謬。」