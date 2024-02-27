矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

▲矽谷一所明星高中屢次發生學生臥軌輕生，疑似是壓力過大影響心理健康。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

許多明星學校競爭激烈，美國加州矽谷的頂尖高中更是如此。然而，位於巴洛阿圖的公立名校甘恩高中（Gunn High School）最近就發生一名華裔女高中生臥軌輕生的事件，她的離世也讓學區與地方政府重新凝聚對於學生心理健康問題的關注與檢討。有家長形容，這所學校的環境宛如一個「高壓鍋」。

根據巴洛阿圖每日郵報（Palo Alto Daily Post）報導，一名16歲少女在20日接近中午時分，在東梅多大道（E. Meadow Drive）路口遭火車撞上，巴洛阿圖聯合學區學監唐奧斯汀（Don Austin）證實輕生的少女就讀於甘恩高中。市長史東（Greer Stone）也表示，該事件顯示促進青年福利與心理健康的工作變得更加急迫。

事實上，矽谷當地頂尖高中林立，而根據專業評鑑機構Niche評比，甘恩高中2024年在全加州超過1200所公立高中之間位列第三，2023年更獲得加州最佳公立高中殊榮。

不過，甘恩高中的學業壓力與各方面競爭也可能因此更大。美國大型論壇Reddit網友發文討論這起臥軌案，一名家長留言回應稱這是一場悲劇，甘恩高中就像是一個「高壓鍋」，自己先前也將女兒送到甘恩高中念書，所幸她非常堅強與獨立，當時作為一名「平庸」的學生，沒有讓名校環境影響她的心理健康，真的是「感謝上帝」。

不過這名家長也承認，甘恩高中的資源條件確實很好，學工程的孩子們都在史丹佛大學上暑期課程，但有鑒於先前也曾發生過臥軌情況，「要我說，這幾乎快變成虐待兒童」。

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文章下方還有一名自稱就讀於甘恩高中的學生留言稱，他曾經多次認真考慮過輕生，「每當我騎車經過加州列車的鐵道，又面臨精神狀況差的時候，我有認真考慮騎上軌道。我當時的心態是，這樣就可以讓我解放，擺脫高中艱難的課業與糟糕的老師，還有同儕間不良的社交氛圍。」他也抨擊了學校的健康管理措施。

另外也有一名網友自稱在巴洛阿圖聯合學區部門工作，曾親臨當地從小學到高中的班級課堂，他不會選擇用「膚淺」來形容這種文化，因為學生之間的討論都非常具有深度和思想，但他也坦承巴洛阿圖或許可能是個「壓力鍋」。

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